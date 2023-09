El presidente Gustavo Petro propuso que el transporte urbano no se pague por cada viaje que hacen los pasajeros sino mediante una sobretasa en la cuenta mensual de la energía que pagan los hogares. Según la recomendación presidencial, el transporte público se podría pagar "a través de una pequeña cuota en la factura de la luz".



El primer paso para llevar a la práctica esta idea es calcular cuánto deberían pagar de más los hogares en su factura mensual de la luz para cubrir el costo del servicio de transporte masivo, independientemente de que lo usen o no.



Puede leer también: ‘Las micro, pequeñas y medianas empresas no aguantan la reforma laboral’: Acopi

Ese monto que se pagaría con la imposición de un nuevo cobro general con destinación específica depende de cuánto es el dinero que se debe recaudar, dividido entre los usuarios del servicio de electricidad.

En el caso de Bogotá, por ejemplo, se trata de que el nuevo gravamen que se cargue en los recibos de Enel paguen el funcionamiento del sistema de TransMilenio.



Así, para pagar la operación de TransMilenio se tiene que alcanzar el dinero que cuesta transportar el total de pasajeros, es decir, el número de pasajeros multiplicado por el costo de llevar a cada uno de ellos.

Facebook Twitter Linkedin

Factura luz. Foto: iStock

Cifras del sistema del año pasado señalan que el costo de llevar a cada pasajero –lo que se conoce como la tarifa técnica– es de 3.821 pesos por cada viaje. Hoy, un pasaje en las troncales del sistema vale 2.950 pesos, lo que significa que ese pago no cubre el costo del servicio, y la diferencia se cubre con los impuestos de los ciudadanos, es decir, con subsidios.



Entre tanto, de acuerdo con las cifras del Dane del segundo trimestre de este año, los pasajeros que se transportan cada día son 3'779.341.

Cuánto le correspondería a cada hogar de la posible sobretasa

Es decir, que para cubrir el costo diario de prestar el servicio de transporte en el sistema de Bogotá se necesitan 14.441 millones de pesos diarios o 433.226 millones de pesos mensuales. Con la sobretasa propuesta en las cuentas de la luz, ese monto total debería ser pagado por los 3 millones de hogares usuarios de la energía.



Así, el pago adicional en la factura de la energía sería de 144.000 pesos, para cubrir la operación del sistema de transporte masivo en Bogotá. Si no se quiere pagar todo el costo, sino solamente el 60 por ciento que se alcanza a cubrir con el pasaje, la sobretasa en la cuenta de la luz sería de 85.200 pesos por hogar. Desde el punto de vista de cada hogar se puede evaluar si esas cifras son 'una pequeña cuota', como plantea el Presidente.

Si se toma la decisión de cambiar la forma de pagar el transporte masivo, otra determinación sería si esa sobretasa se establece igual para todos los hogares o si se cobra de forma diferencial según el nivel socioeconómico de cada hogar.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro hizo una propuesta para cobrar el transporte.. Foto: iStock

Por ejemplo, el presidente de Anif, Mauricio Santa María, dice que "poner a pagar una sobretasa a la energía a los hogares pobres llevaría a que fuera peor el remedio que la enfermedad".



Por lo tanto, los más de cuatro billones de pesos al año de sobretasa de la luz en Bogotá se deberían repartir en menos hogares, y la sobretasa por lo tanto sería mucho más alta que los 144.000 pesos calculados en este artículo, más arriba.



Una media de esa naturaleza llevaría a multiplicar varias veces lo que pagan de factura de energía hogares de estratos altos. Pero si esta fuera la decisión, el primer obstáculo reside en que en la actualidad el mecanismo de los estratos del 1 al 6 ya está comprobado que no logra cumplir esa función de identificar con confianza qué hogares tienen ingresos bajos o altos.

Es así como un análisis del centro de estudios Anif encontró que en el país hay más gente de clase alta pagando estrato 3 que 6. La estimación del centro de estudios señala que en Colombia hay 1’141.313 personas que conforman la clase alta. De ellas, en viviendas de estrato 6 habitan 181.469, en tanto que en viviendas de estrato 3 viven 254.513.



Igualmente, existen riesgos de que hogares con uso más intensivo del transporte, por ejemplo los que tienen más universitarios (que suelen ser hogares de ingresos superiores) terminen pagando por debajo de lo que hoy aportan en pasajes.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía

@galmau