Durante su vida financiera se le pueden presentar oportunidades en las que podrá recibir un dinero extra a parte de su salario, y que le puede servir para estabilizar sus egresos. Esta puede llegar por las cesantías, primas, bonos, herencias, entre otros factores, no obstante, muchas personas no saben cómo manejar esos ingresos de más.



¿Ahorro, pago de deudas o gastarlo en compras? Son algunos de los caminos que puede elegir a la hora de saber invertir su plata, por lo que se hace importante saber tomar buenas decisiones dependiendo de su estabilidad financiera. Esto le ayudará a enfocar su futuro monetario y mantener balanceado su bolsillo.



Para solucionar esta incógnita, algunos expertos han dado sus opiniones en diferentes portales especializados. La mayoría de ellos han llegado a la conclusión de que la mejor decisión es ir pagando las deudas para evitar ser reportado en las centrales de riesgo.

Llegó una gran oportunidad para todos, en donde se pueden comprar múltiples productos a un mejor precio. Foto: iStock

Pago de deudas



Existen diferentes modos para el pago de sus deusas, si y solo sí, tiene el caso de tener más de dos. Si es una persona calculadora y ordenada, su estrategia podría ser el modo 'avalancha'. Según un informe de la ‘BBC’, el objetivo es pagar los montos mínimos de cada factura morosa.



Por ejemplo, si su hipoteca tiene una tasa del 8%, la letra del televisor que compró es del 12%, la de su automóvil del 15% y la deuda de su tarjeta de crédito está al 25%, aporte todos los recursos que pueda a saldar esta última, siempre cumpliendo con los pagos mínimos de las otras.

“Así que nuestra recomendación es que el primer paso sea salir de deudas porque, además de mejorar su historial crediticio, una vez libere las deudas, la capacidad de ahorro o inversión aumenta considerablemente. expresa la página principal de ‘Amarillo’, empresa enfocada en promoción de ventas y gerencia en construcción de proyectos de vivienda.



“El dinero que utilizaba para pagar las deudas estará a disposición de sus objetivos financieros” agrega la entidad.



Ahorro programado. Foto: iStock

¿Qué hacer si no tiene deudas?



Podrá ahorrar o invertir sus ganancias adicionales en otro tipo de campos. En Colombia, por ejemplo, un CDT es una de las variables más apetecidas por los consumidores, pues le ayudarán no solo a guardar su dinero en un lugar seguro, sino que también le sacará provecho al mismo dependiendo de como se mueve el mercado financiero.



Aunque debe tener en cuenta que esta es una dinámica que se debe realizar a largo plazo para ver buenos resultados, por ende, se hace imperativo que el dinero ingresando al CDT no se vaya a utilizar en el futuro próximo, pues no podrá retirarlo hasta que cumpla con los plazos.



Debe ahorrar en un fondo para situaciones imprevistas. Foto: iStock

