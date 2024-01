Licencia de conducción 2024: estos serían los motivos que podrían negarle su expedición

Conducir un vehículo es una de las actividades con más riesgos debido a los diferentes actores viales a los cuales se les debe prestar atención. Por esta razón, las autoridades de tránsito tienen todo el derecho a exigir la presentación de la licencia de conducción y los conductores deben estar atentos a las fechas de renovación de este documento.



El Ministerio de Transporte puede negar la expedición de la licencia de conducción por varios motivos, entre los cuales hay razones de salud y la reiteración en violaciones de las normas de tránsito.



Las autoridades de tránsito regulan la obtención de la licencia de conducción a través de filtros que certifican la aptitud de la persona para conducir.



En todo caso, ya sea para solicitarla por primera vez o renovarla licencia, o para cambiar de categoría, el solicitante debe superar una serie de exámenes que concluyen si la persona tiene limitaciones o no al momento de la expedición del documento.



En esos exámenes se realizan evaluaciones de visión, audición, capacidad mental y coordinación motriz.



En los exámenes de la visión se evalúa, mediante una serie de pruebas, las condiciones generales de la capacidad visual del solicitante. En caso de que la persona tenga una discapacidad o una enfermedad que afecte su vista, el médico evalúa la gravedad para definir si es apta o no.



En cuanto a la capacidad auditiva, el solicitante debe someterse a una audiometría, un examen que mide los niveles mínimos de audición de ambos oídos de la persona y la forma de orientarse de acuerdo al ruido. Si la persona no cumple con los estándares mínimos puede ser declarada no apta para conducir.

Las personas también de presentar un examen psicológico de valoración con el fin de establecer su capacidad mental. Además, debe superar pruebas de coordinación de pies y manos que permiten conocer su capacidad motriz.



Después de realizarse las pruebas, la persona deberá someterse a un control médico general físico. La historia clínica del solicitante también se tiene en cuenta y la decisión final queda a juicio de un médico para aprobar o negar la licencia de conducción.

Motivos para negar la licencia

Cuando una persona recibe por primera vez la licencia de conducción o la renovación del documento puede conducir un vehículo. De todas maneras, el conductor debe tener presente que las autoridades pueden cancelar el documento por estas razones:

Determinación judicial. Decisión de las autoridades sustentada en la imposibilidad transitoria, física o mental para conducir, sustentada con un certificado médico. Hallarse en estado de alicoramiento o bajo los efectos de alucinógenos. Reincidir en alguna violación en las normas de tránsito durante una temporada que no supere el año.

