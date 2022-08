Actualmente buscar empleo es una labor que implica un esfuerzo bastante grande, no solo por encontrar la mejor opción para ubicarse laboralmente y tener estabilidad, sino también por evitar las ofertas falsas que se ofrecen a través de redes sociales y a las cuales muchas personas que necesitan de manera urgente empleo, se postulan, desconociendo las consecuencias.



Cabe resaltar que las personas que están detrás de las ofertas fraudulentas, buscan estafar a los candidatos, pedir dinero o conseguir datos personales para venderlos a empresas de bases de datos y a futuro utilizarlos para diversos trámites. Asimismo, recuerda que en un proceso de selección no te deben cobrar nada.

Tips para no caer en las ofertas de empleo falsas

A continuación te damos algunas recomendaciones o tips que puedes tener presentes para no caer en la trampa de las ofertas de trabajo o convocatorias de empleo falsas:



1. Si a la hora de realizar el registro en alguna plataforma o página de empleos te solicitan datos sensibles como tu número de documento, cuentas bancarias, y datos que no tengan nada que ver con tu perfil profesional, esto es una señal de alerta.



2. Si te cobran por participar en el proceso de selección, esta oferta no es real.

3. Si te exigen un pago por los exámenes médicos, desiste de aplicar a la oferta.



4. Si buscas en internet y ves que no hay ninguna empresa con el nombre que te dieron y tampoco hay redes sociales, es motivo para dejar de lado la oferta.



5. Si el correo de la oferta, al que te solicitan enviar documentación tiene como dominio "@gmail", "@hotmail", "@yahoo" u otras direcciones de e-mail gratuitas es sospechoso, ya que una compañía constituida, al igual que su personal, tienen su propio dominio (por ejemplo luicar@elempleo.com).

Razones para no creer en una oferta de empleo. Foto: iStock

6. Si al buscar la dirección de la empresa, ésta no corresponde, es una alarma para evitar postular tu hoja de vida a la vacante.



7. Si buscan suplantar a otra compañía o plataforma y el enlace no es de conexión segura (no tiene un candado), es mejor que no des ninguno de tus datos.

8. Si te llega un mensaje vía Whatsapp, Telegram o SMS de un número celular, no respondas, haz caso omiso y bloquea el número. Importante no ingresar a los links que puedan haber en estos mensajes.



9. Cuando veas un comunicado de agencias de empleo sobre convocatorias para aplicar a vacantes, procura revisar las redes sociales de estas entidades y comunicarte con las mismas para validar la información y asegurarte de que las convocatorias son reales.



