Vacantes en multinacional a las que puede aplicar como bachiller

Sin necesidad de tener experiencia y únicamente con el título de bachiller, la multinacional Teleperformance, líder mundial en la gestión de la experiencia del cliente, ofrece una amplia cantidad de vacantes para aquellos que estén en busca de empleo.

Según su página oficial, Teleperformance tiene 28 sedes en el país y más de 30 mil empleados en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Tunja.



Además, está certificada por el ‘Great Place to Work Institute’ como la cuarta mejor empresa para trabajar en Colombia y es pionera de la modalidad ‘Work from Home’ (trabajar desde casa) en todo el territorio nacional. Esta dinámica fue una de las que más se ‘popularizó’ tras la llegada del covid-19 y las restricciones de movilidad y aglomeraciones.



En cuanto a las oportunidades de esta compañía, la mayoría no requiere experiencia, sin embargo, su requisito principal es un manejo del inglés desde el 80 por ciento.



Cabe resaltar que también brindan ciertas vacantes en español y portugués.

Para el cargo de Servicio y Soporte al Cliente, la persona “debe ser capaz de comprender y analizar el motivo de la llamada del cliente y el procedimiento adecuado para resolverlo. (...) Debe brindar una resolución específica a cada cliente y asegurar un excelente manejo de llamadas para cumplir con sus expectativas”, según indica una de las vacantes disponibles.



Entre las habilidades sociales que debe tener el aspirante, se resaltan la cortesía, la empatía, la fluidez con el inglés americano y el enfoque en atender al cliente telefónico lo mejor posible.



Para aplicar a esta vacante, la persona solamente debe presentar su diploma o certificado de bachiller y tener un inglés del 80 %.



El contrato es a largo plazo, tiene horarios flexibles, se puede aplicar desde cualquier ciudad de Colombia y paga una mensualidad de dos millones de pesos.



En el caso de que la persona tenga un nivel de inglés más alto, es decir, del 90 %, el salario es de alrededor de 2 '200.000 pesos.

Una de las oportunidades más destacadas en este momento es la línea de ventas de la sede ubicada en Barranquilla, pues los empleos cuentan con comisiones ilimitadas.



Para este equipo, se requieren personas que contacten “clientes potenciales y existentes para ofrecer (...) productos y servicios con diferentes tarifas y beneficios, y cerrar la venta brindando al cliente información precisa sobre el nuevo plan o servicio”.



Si quiere saber más acerca de la organización y los trabajos disponibles puede ingresar a su página web aquí.

