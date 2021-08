¡Trabajo sí hay! Amazon abrió 800 vacantes en todo el país

Amazon, una de las empresas de mensajería más exitosas del mundo, está ofreciendo 800 vacantes de empleo para personas en todo el país.



La compañía de tecnología, que llegó al país hace unos años, está buscando fuerza laboral en el Colombia. Los requisitos para poderse postular son básicos y, en algunos casos, podrá llevar a cabo su labor desde su casa.



La compañía de Jeff Bezos busca personas creativas, analíticas y que tengan un excelente servicio al cliente.



Además, como requisito académico se solicita que los aspirantes cuenten, mínimo, con el bachillerato completo.



Los dos perfiles por los cuales se están buscando los candidatos son Customer service associate english (Asociado de atención al cliente english Colombia) y Seasonal customer service associate (Asociado de servicio al cliente estacional).



Para la primera oferta están disponibles 600 vacantes permanentes para ser customer service associate english (Trabajo desde casa).



¿Cuáles son las características que busca Amazon en los aspirantes?



- Personas creativas y analíticas que resuelvan problemas.



- Pasión y excelencia por el servicio al cliente.



- Carreras o profesiones: bachillerato académico completo.



Requisitos para ser parte de la convocatoria:



- Amazon requiere personal alrededor de todo el país.



- Pueden ser ciudadanos colombianos o extranjeros que cuenten con la documentación requerida para trabajar en el país.



- Tener un nivel del idioma inglés del 85 % o superior.



- Contar con una conexión de internet de mínimo 10 megas.



¿Qué ofrece la compañía?



- Contrato a término indefinido.



- Medicina prepagada.



- Posibilidad de crecimiento en la empresa.



- Salario competitivo.



- Dos días de descanso.



- Descuentos por ser empleados directos de Amazon.



¿En dónde puede postularse?

Si reúne todos los requisitos puede registrar su hoja de vida en este enlace. https://bit.ly/3zgplLG



Las vacantes le apuntan a la virtualidad. Foto: iStock

Por otro lado, el perfil como ‘Asociado de servicio al cliente estacional’ tiene 200 vacantes. Para ser parte de uno de estos puestos no es necesario tener experiencia laboral previa, pero sí debe contar un nivel de inglés del 85 % o superior.



Aquí, as características que busca Amazon son:



- Personas creativas y analíticas que resuelvan problemas.



- Pasión y excelencia por el servicio al cliente.



- Carreras o profesiones: bachillerato académico completo.



Requisitos para postularse:



- No haber tenido experiencia laboral previa.



- Tener nivel del idioma inglés del 85% o superior.



- Puede estar en cualquier parte del país, ser colombianos o extranjeros y que cuenten con la documentación para laborar.



¿Qué ofrece la compañía?



- Contrato a termino fijo por 3 meses.



- Bono mensual.



- Descuentos por ser empleados directos de Amazon.



- Dos días de descanso.



¿En dónde puede postularse?



Si reúne estos requisitos debe registrar tu hoja de vida en este enlace. https://bit.ly/3gvShbd

