Si usted está buscando trabajo, Cafeto Software en alianza con Optimizely, una compañía de la tecnología de Silicon Valley, le tienen la oportunidad perfecta para desempeñarse como profesional.



El próximo 27 de enero habrá un evento virtual totalmente gratis denominado Scaling Optimizely, con el que esperan abrirles las puertas a profesionales colombianos bilingües.

Cafeto es una empresa colombiana que nació en 2010 y la cual ofrece servicios de tecnología para desarrollar y potenciar soluciones de software.



Por lo tanto, los perfiles que buscan están enfocados en el área de conocimiento tecnológico como: net developers, Java developrs, fullsackt developers, data enginieers, funtional QA, integration engineer, Python developer, QA functional entre otros cargos en ingeniería y desarrollo de software.



Scaling Optimizely: el evento

En el evento se realizarán actividades y charlas alrededor de la tecnología que organiza Cafeto Software en alianza con la empresa Optimizely.



Según el portal oficial de inscripción, Scaling Optimizely será un acontecimiento “exclusivo donde aprenderá sobre tendencias de la industria de la tecnología, de la mano de expertos con los que tendrá la oportunidad de trabajar”.



Entre estos expertos están: Frederik Tjänberg, Rajeev Maria, Danny Driscoll, Manish Shah, Scott Hersrud y Sergio Arboleda.



Es importante resaltar que la asistencia será limitada, por lo que, si está interesado en participar debe realizar su registro rápidamente en la página oficial y luego contactar las redes sociales tanto de Cafeto como de Optimizely.

¿Qué dicen las empresas aliadas sobre el evento?

Rajeev Maria, vicepresidente de ingeniería de software de Optimizely, habló sobre el fantástico gancho que sería asistir al evento y además señaló lo beneficioso que han sido las nuevas alianzas que han logrado.



“En Optimizely hemos realizado grandes avances en la experimentación de ingeniería de software, haciendo posible comprender e identificar las diferentes variables que entran en juego para la construcción de software. Participar en este evento y aplicar para una vacante es una fantástica oportunidad para trabajar de la mano de esta vanguardia”, explicó.



Por otro lado, la otra compañía, Cafeto Software, detalló que espera poder involucrar a los colombianos en empresas líderes.



“Para Cafeto Software es muy importante poder conectar talento colombiano con las empresas más importantes y de mayor crecimiento en tecnología de Estados Unidos, así como brindar oportunidades de desarrollo profesional y trabajo remoto de la mano de líderes en el mercado. Y tener a Optimizely como aliado para cumplir este objetivo es un gran orgullo para nosotros”, destacó, Catalina Tobón, revenue & strategic sourcing director de Cafeto.

Proceso de inscripción

Para realizar el proceso de inscripción debe ingresar a la página oficial del evento. En la parte superior del portal encontrará la información y un botón de ‘Regístrate ahora’.

De clic ahí y luego se abrirá una nueva pestaña, allí deberá llenar sus datos: nombre, apellido, celular, ciudad, cargos de interés, años de experiencia. Además podrá adjuntar su hoja de vida.

Por último, en la parte inferior estará el botón de ‘Enviar’. Así que cuando tenga toda la información, de clic y finalice con el proceso.

La información le llegará al correo. Sin embargo, esta será la agenda: Introducción Optimizely a las 11 a. m. Luego seguirá una reunión llamada ‘Demo (Web – Fullstack)’ a las 11:30 a. m., y por último darán dos charlas, una llamada ‘Developing for developers (Fullstack)’ a las 12:30 p. m., y la otra denominada ‘Experimentation under the hood’ a la 01:30 p. m.

