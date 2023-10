Los derechos y limitaciones de propietarios frente a solicitudes y parqueaderos

Un lector pregunta “¿Hasta qué punto es obligatorio que la administración y el consejo expidan a los solicitantes las actas, videos, copia de contrato de obras cuando se

Respuesta:



Según lo dispuesto por la Ley 675 de 2001, dentro de un lapso no superior a un término de 20 días hábiles contados a partir de la fecha de la reunión, el administrador debe poner a disposición de los propietarios, en el lugar determinado como sede de la administración, copia completa del texto del acta de la asamblea.



La misma norma prevé la opción de acudir a la alcaldía municipal o distrital o la entidad delegada, para que se ordene la entrega de la copia del acta, en caso de que el administrador la niegue a los propietarios.



No obstante, si después de este lapso, un propietario requiere cualquier documento o dato que repose en la administración, puede solicitarlo ejerciendo el derecho de petición, y la administración deberá atender la solicitud en el término determinado por la Ley 1755 de 2015, desde luego observando las normas pertinentes y en cuanto a grabaciones de actos y videos de las asambleas las de protección y políticas de tratamiento de datos personales (sobre este aspecto existen varias publicaciones y pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio).



La Corte Constitucional ha protegido el derecho de petición formulado ante particulares cuando este haya sido vulnerado, pero también los jueces y la doctrina han sido enfáticos al advertir sobre el abuso del ejercicio del derecho de petición por parte de quienes lo interponen de manera injustificada y con una actitud negativa y alterando el derecho al trabajo de los administradores .

Derecho de uso de los propietarios no pueden ser restringidos

Pregunta:



“Vivo en mi apartamento ubicado en un edificio de propiedad horizontal, con dos parqueaderos de los cuales quiero vender uno. La administradora me advierte que lo puedo hacer solamente con otro propietario del edificio. Pregunto si resulta un comprador que no cumpla dicha condición, ¿hay algún impedimento legal para no hacerlo?”.



Respuesta:



Aunque de acuerdo con las normas urbanísticas , la exigencia y previsión de un número determinado de estacionamientos busca satisfacer las necesidades de los propietarios que habitan el respectivo inmueble o de sus visitantes, al tratarse de un bien privado , con su folio de matrícula inmobiliaria y su coeficiente de copropiedad, no se podría limitar el derecho de propiedad del dueño del estacionamiento para transferirlo a una persona no residente en el inmueble.



A pesar de esto, es un problema grave el que se genera para la administración y los demás copropietarios si tenemos en cuenta el factor seguridad, así como la participación del propietario en las decisiones del edificio, siendo casi ajeno a este.



La Ley 675 de 2001 prevé que el reglamento de propiedad horizontal “no podrá contener normas que prohíban la enajenación o gravamen de los bienes de dominio privado, ni limitar o prohibir la cesión de los mismos a cualquier título” (Parágrafo 4 artículo 5).





NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - asesora externa

