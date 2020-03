Conozca los nuevos horarios de atención de la banca por la cuarentena

Aunque la orden de cuarentena decretada por el Gobierno el pasado 20 de marzo supone medidas mucho más restrictivas y un enorme sacrificio por parte de la ciudadanía, las autoridades están garantizando la prestación de todos los servicios a la población, incluso los bancarios, con el fin de evitar que la economía se paralice.

Como se recuerda, la Superintendencia Financiera anunció este lunes que "la atención a los usuarios en las oficinas habilitadas se prestará hasta la 1:00 de la tarde y no habrá servicio de horario extendido".



No obstante, dejó en manos de las entidades la posibilidad de modificar los horarios de atención en sus sucursales físicas de acuerdo con la afluencia de público, lo cual deberá ser informado a los clientes.



Por eso, algunas entidades ya están realizando los ajustes necesarios para la atención de sus clientes y usuarios, enfatizando en que estos podrán hacer uso de todos sus canales virtuales y electrónicos para efectuar el pago de facturas y obligaciones financieras, así como para realizar transferencias de dineros, retiros y consignaciones, entren otros.

Bancolombia

A partir del martes 24 de marzo, de las 684 de oficinas con las que la organización hace presencia en el país estarán disponibles 337, con el objetivo de cubrir todas las zonas y asegurar atención bancaria. El horario establecido para este periodo es entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.



Cabe anotar que los días de pago de pensión, los adultos mayores tendrán atención exclusiva entre las 8:00 y 9:00 de la mañana en las sucursales habitualmente visitadas por ellos. Las personas de la tercera edad cuentan con atención prioritaria a lo largo de toda la jornada. Sin embargo, Bancolombia recuerda a los pensionados que pueden recibir su mesada en una cuenta de ahorros que abren por internet sin costo en ninguna de las operaciones.



Las transacciones que se atenderán en las sucursales habilitadas son: transacciones con cheques, retiros y consignación de altos montos, cancelación de fiducias, divisas y cheques de gerencia y pago de impuestos. Aquellas que se puedan hacer en canales digitales serán direccionadas para autogestionarse virtualmente sin salir de su casa.



El servicio de asesoría en oficinas será exclusivamente para: manejo de claves, nuevos beneficios para clientes ante la coyuntura actual y vencimiento de CDT. Las demás inquietudes de los clientes serán atendidas por canales virtuales y líneas de atención de la entidad.



Los corresponsales bancarios de la entidad estarán disponibles de acuerdo con la posibilidad que tengan los establecimientos de comercio, los horarios que establezca cada uno a razón del servicio que prestan y los tipos de exenciones permitidas en cada municipio. Estas medidas de apertura de oficinas y atención a clientes están siendo revisadas de manera permanente por la organización.

BBVA

En Bogotá se atenderá desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde y en el resto del país el horario de atención será de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.



Sin embargo, la entidad anunció que se pueden generar variaciones en los horarios de atención y cierre de algunas oficinas dependiendo del flujo de usuarios a las oficinas y de la evolución de la situación de la salud por la que atraviesa el país con el fin de proteger la integridad de clientes y empleados.



Así mismo, el banco reitera el llamado a sus clientes a realizar las transacciones que se requieran a través de los canales digitales que se encuentran disponibles.

​

Por otra parte, los clientes de la entidad pueden comunicarse a las líneas de atención telefónica en las diferentes ciudades y a nivel nacional con el fin de poder acceder a los alivios anunciados por el banco en días pasados:



- Bogotá: 401 00 00

- Medellín: 493 83 00

- Cali: 889 20 20

- Barranquilla: 350 35 00

- Bucaramanga: 630 40 00

Bancompartir

Las directivas de la entidad informaron que a raíz de las nuevas disposiciones, y para atender cualquier necesidad de sus clientes y usuarios, los horarios en los que atenderán a través de sus sucursales físicas serán: de lunes a viernes de 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, mientras que los sábados operarán en igual horario. Si se llegan a establecer cambios en los mismos, los estarán informando.

Banco Davivienda

Ente banco informó que, ante la nuevas coyuntura, los horarios de apertura de sus sucursales serán de 9:00 de la mañana hasta las 4:00 tarde, mientras que los sábados atenderán al público desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.



Si el cliente tiene necesidades adicionales frente a la emergencia sanitaria derivada del covuid-19, puede contactar a Davivienda ingresando a www.davivienda.com o comunicarse a nivel nacional al 01 8000 123 838. El banco ofrece, además, todos sus canales digitales para hacer transacciones como el App Davivienda Móvil, el App DaviPlata, www.davivienda.com y la red de cajeros automáticos, sin ningún costo.

Banco AV Villas

Por lo establecido en el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, el banco dispuso nuevos horarios de atención en sus sucursales físicas:



El horario de atención a público desde el 25 de marzo 2020, será de 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde para las oficinas en el país según la siguiente clasificación:



* Grupo 1: Las oficinas con horario continuo, abren del 25 de marzo al 8 de abril 2020.

* Grupo 2: Las oficinas con Única Jornada y que son únicas en la plaza (ciudad y/o municipio) abrirán todos los días.

* Grupo 3: Las oficinas con Única Jornada y donde existe más de una Oficina en la misma plaza (ciudad y/o municipio), abrirán unas a partir del 25 al 31 de marzo y luego las restantes del 1 al 8 de abril.



El horario de atención al público entre el 1 y el 7 de abril de 2020, solo para aquellas oficinas que tienen horario especial de pensionados, será desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. La primera hora exclusiva para atención de pensionados.

Banco de Bogotá

Tendrá habilitadas más de 230 oficinas y garantizará cobertura en todo el territorio nacional. En las oficinas seguirá prestando asesoría sobre productos, servicios, y transacciones en caja, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en jornada continua; pero no habrá servicio en horarios extendidos ni los fines de semana, en cumplimiento de las indicaciones de la Superfinanciera.



Adultos mayores, mujeres embarazadas y con niños de brazos, así como personas con alguna discapacidad, serán atendidos con prioridad. Si el cliente tiene algún trámite pendiente en las oficinas que estarán cerradas, podrá consultarlo en la Servilínea de cada ciudad.

Banco Popular

A partir del martes 24 de marzo hasta el viernes 3 de abril, las oficinas tendrán el horario de 8:30 a.m. hasta la 1:00 p.m., pero en la primera hora y media, es decir de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. habrá horario preferencial y exclusivo para mayores de 60 años.



A partir de las 10:15 a.m. estará habilitado el servicio para todos los clientes y usuarios. Según la entiad, la central de pagos de Barranquilla atenderá únicamente pagos de adulto mayor.



Y permanecerán cerradas las oficinas de Tolemaida y Avenida Bolivar – extensión de caja, ubicada en Armenia.

Banco de Occidente

En esta entidad, las oficinas prestarán servicio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y en la primera hora de atención se atenderá prioritariamente a adultos mayores, mujeres embarazadas y demás personas consideradas con condiciones de vulnerabilidad.



A partir de las 9:00 a.m. hasta 1:00 p.m. la atención se dará al público en general, pero no habrá servicio en el horario adicional y los sábados no habrá atención al público.​

Porvenir

En esta administadora de fondos de pensiones y cesantías el día 24 de marzo se atenderá en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., y en la primera hora la atención será preferencial para adulto mayor



Este horario aplicará únicamente para las oficinas del Centro Internacional de Bogotá, en Barrquilla en la Oficina Prado, mientras que las demás oficinas de Porvenir a nivel nacional a partir del 24 de marzo, y estos dos puntos anteriores, a partir del 25 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020 o hasta nuevas instrucciones de parte del Gobierno Nacional, no prestarán atención al público.



Sin embargo, entre el 24 y el 27 de marzo todas las oficinas a nivel nacional trabajarán a puerta cerrada con el único propósito de entrega de cheques a afiliados. Para este efecto, se contactarán los afiliados involucrados, para invitarlos a que acudan a la respectiva oficina a retirar su cheque.

