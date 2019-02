Si no escoge un fondo, ahorro para su pensión irá al de mayor riesgo

A partir del 5 marzo próximo, si los trabajadores colombianos no han decidido en qué fondo colocar sus aportes para pensión (conservador, moderado o de mayor riesgo), las administradoras privadas (AFP) podrán enviar parte o la totalidad de esos recursos al de mayor riesgo, dependiendo de la edad y el sexo.

Es lo que dispone el decreto 959 del 2018, que les autoriza a los fondos privados de pensión el traslado de recursos de sus afiliados nuevos. La norma, en últimas, busca que los trabajadores a quienes les falta más tiempo para pensionarse puedan tener, a largo plazo, mejor rentabilidad, y proteger los recursos de los que están cerca de jubilarse.



Desde marzo del 2011, cuando comenzó la aplicación del esquema de multifondos en Colombia, y hasta la fecha, los recursos del afiliado que no haya seleccionado uno de estos fondos están yendo al moderado (decreto 2555 de 2010).

Hasta noviembre pasado, más de 15,5 millones de colombianos estaban afiliados a una de las cuatro AFP que operan en el país, pero solo unos 56.000 estaban en el fondo de mayor riesgo.



Fuentes oficiales explicaron que el objetivo del nuevo cambio es que las personas a las que les faltan 15, 20 o más años para su jubilación obtengan mejores rendimientos sobre sus ahorros, a través del fondo de mayor riesgo, cuyas inversiones son más agresivas, lo que a la larga puede traducirse en una mejor pensión.



Cálculos del sistema indican que los ahorros puestos hace siete años en el fondo de mayor riesgo acumularon rendimientos de 71 por ciento, frente a 68 por ciento del conservador y 66 por ciento del moderado.



En Asofondos, el gremio de los fondos de pensión privados, advierten que ese periodo de siete años aún está lejos de ser largo plazo, pero en un horizonte de tiempo de 26 o 30 años, que es la vida laboral, esa diferencia se amplía aún más. Por esto, las AFP deben adelantar campañas informativas de cara al público, explicando estas nuevas condiciones.



Y es que según el decreto 959, el ahorro pensional de las mujeres menores de 42 años, así como el de los hombres por debajo de los 47 años de edad que no hayan elegido en qué fondo tener sus recursos, se llevarán en su totalidad al de mayor riesgo.



Para quienes tienen 42 años, si son mujeres, y 47 años si son hombres, y no lo hayan decidido, el 80 por ciento de su aporte irá para el fondo de mayor riesgo, mientras que el 20 por ciento, al moderado. Esa distribución será de 60 y 40 por ciento, respectivamente, cuando las mujeres tengan 43 y los hombres, 48 años. A partir de entonces, el porcentaje del ahorro destinado al fondo de mayor riesgo comienza a bajar, mientras que el moderado, a aumentar.



Por ejemplo, en el caso de la mujer que llega a los 44 años, y el hombre a los 49, la distribución del ahorro será de 40 y 60 por ciento, respectivamente. Esa distribución será de 20 por ciento en el fondo de mayor riesgo y 80 por ciento en el moderado, una vez la mujer cumpla los 45 años y el hombre, los 50 años.



A partir del siguiente año, tanto para mujeres como para hombres, la totalidad del ahorro acumulado irá al fondo moderado, si la persona no ha dispuesto algo distinto. Pese a la entrada en vigencia del nuevo decreto, las personas están en libertad de comunicarle a su AFP, a través de cualquier medio, en qué fondo quieren mantener su dinero.



No obstante, es importante precisar que la regulación obliga a que en la medida en que el afiliado se acerque a su edad de jubilación, se efectuarán los traslados de recursos hacia los fondos moderado y conservador, para garantizar que el nivel de riesgo sea el apropiado.



Así, los más jóvenes, es decir, quienes estén por debajo de los 42 y 47 años –mujeres y hombres, respectivamente– no requieren tener un saldo mínimo en el fondo moderado, pero a medida que aumenten las edades, dicho saldo se eleva, partiendo en 20 por ciento hasta llegar al ciento por ciento. Cuando los cotizantes alcancen los 46 años, en el caso de las mujeres, y 51 los hombres, la meta es conservar el ahorro acumulado, más que lograr altas rentabilidades.

Las AFP han diseñado e implementado diferentes mecanismos de divulgación, en sus páginas de internet, medios publicitarios y canales de atención al cliente, para informar a sus afiliados los cambios que vienen.



Sin embargo, la Superintendencia Financiera tiene lista una circular en la que fija los parámetros que deben seguir las AFP para realizar esta labor, pero también para que establezcan mecanismos que permitan medir la efectividad de sus campañas.



Expertos recomiendan a las personas llenar las encuestas que tienen las AFP en sus sitios web para conocer su perfil de riesgo y, de esta forma, recibir una mejor orientación de la administradora acerca de dónde tener su ahorro.



Si como afiliado olvidó elegir el fondo y no está de acuerdo con la decisión de la AFP, puede reversar la medida, solo que debe comunicarlo con tiempo a la administradora. “Luego de hacer la elección del portafolio tiene que esperar seis meses si se quiere cambiar”, dicen en Asofondos.

Los efectos del cambio

Para quienes ahorran en una AFP, el cambio que introduce la norma se puede traducir en mejores rentabilidades, en especial para los que están lejos de la jubilación.



Según Asofondos, una persona que tuviera 100 pesos ahorrados para su pensión en el fondo de mayor riesgo en el 2011, a noviembre pasado habría obtenido un rendimiento de 71 pesos. Si ese dinero hubiese estado en el moderado o conservador, la ganancia sería de 66 o 68 pesos, respectivamente.



“Esa era la idea del esquema de multifondos: que las personas, según su perfil de riesgo y edad, eligieran el de mayor riesgo (fondo), pero casi nadie optó por este y lo que hicieron las administradoras, por norma, fue trasladar los recursos al moderado”, indicó la fuente oficial.



En los años que lleva operando el esquema (desde 2011) son pocas las personas que han elegido un fondo. De los 15,5 millones de afiliados que tenían las AFP a noviembre pasado, el 93,5 por ciento estaba en el fondo moderado, y solo un 0,36 por ciento en el de mayor riesgo, aunque al menos 53,5 por ciento de esa población podría estar allí.



Según cifras de la Superintendencia Financiera, del total de afiliados a las AFP, más de 8,3 millones son menores de 34 años y 5,3 millones están entre los 35 y 49 años de edad.



Analistas de Alianza Valores señalan que con las nuevas reglas es de esperar cambios en las inversiones de los recursos que manejan las AFP, especialmente en el fondo de mayor riesgo. Hoy, el 27 por ciento de estos se invierte en capital local, frente al 17,6 por ciento del moderado.



“Si asumimos que la inversión se realizará con el mismo razonamiento (que el actual), las nuevas contribuciones al sistema implicarán inversiones adicionales en capital local del 8,8 por ciento”, estima la firma.



Agrega que un alza del uno por ciento en las inversiones del fondo de mayor riesgo representará un aumento de 10.000 millones de pesos de inversiones en el mercado colombiano.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

​En Twitter: @CarlosGarciaM66​