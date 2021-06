Las nuevas normas de aislamiento selectivo y sanitarias

La cantidad de normas que han sido expedidas desde que comenzó la pandemia por el covid-19, ha llevado a que las constructoras y las diferentes entidades públicas y empresas privadas del sector inmobiliario, así como las copropiedades de diferentes usos, que también se incluyen en este grupo, no solo hayan tenido que dictar muchas disposiciones internas para someterse a estas, sino implementar unas y otras, para colaborar en la prevención y protección de las personas.



De igual manera, y a pesar de la capacitación que se ha venido realizando, han sido muchas y diversas las inquietudes que se han generado cada vez que se publica un nuevo decreto o resolución o cuando estos se emiten dejando algunos vacíos o dudas.

He intentado, a través de este espacio y desde mi trabajo académico y profesional, como lo han hecho otros abogados del sector, de informar y orientar especialmente a las copropiedades respecto a las novedades que se van produciendo.



En los últimos días fueron publicadas entre otras, tres normas nacionales que permiten actividades y serán aplicables de manera especial y en determinados casos en forma progresiva a medida que vaya disminuyendo o aumentando la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos.



Del análisis conjunto de las normas recién expedidas se pueden aclarar temas que ya habían sido consultados y tratados y también varias inquietudes planteadas por los lectores antes de la vigencia de estas y después de su publicación.

Normas expedidas

Resolución 0738 del 26 de mayo de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.



- Se prorroga la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto de 2021



- Se modifica el artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, que ya había sido reformado por varias resoluciones. Según el nuevo texto, desaparecen varias medidas, entre estas, no se menciona la prohibición de realizar reuniones públicas y privadas que impliquen aglomeraciones, lo cual había sido tratado de forma amplia en la Resolución 222 de 2021 de Minsalud.



Decreto Nacional 580 del 31 de mayo de 2021.



- Se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por el covid-19 y el mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura.



- La norma advierte de la obligación de cumplir con los protocolos de bioseguridad y de realizar las actividades autorizadas, de acuerdo con las condiciones epidemiológicas, disponibilidad del servicio de salud y avance de plan de vacunación.



- Añade que se podrá restringir por los alcaldes de municipios y distritos con ocupación de UCI superior al 85 por ciento, la realización de algunas actividades, áreas y zonas para el control y manejo de la pandemia.



- De manera expresa, prohíbe habilitar espacios o actividades presenciales en los municipios y distritos con ocupación de UCI superior al 85 % para “1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social.”



Los hoteles, establecimientos de industria gastronómica y parques no están incluidos en los casos en que se implemente la medida de pico y cédula. Se refiere la norma a las alternativas de organización laboral, incluyendo el trabajo en casa, el teletrabajo y el trabajo remoto, lo cual incide en la convivencia y derecho a la tranquilidad.



De conformidad con esta disposición, no sería posible realizar asambleas presenciales de propietarios en los municipios y distritos con las citadas condiciones, cuando impliquen aglomeración de personas, ni facilitarse la utilización de todos los bienes comunes no esenciales, porque además de incumplir la norma, con ello se aumentaría el contagio y se estaría poniendo en peligro la vida y salud de las personas.



En otros casos, habría mayor flexibilidad, sería posible realizar estas reuniones y acceder al uso de todos los bienes y servicios comunes, desde luego, cumpliendo con las normas y con las medidas mínimas sobre distanciamiento físico, uso de tapabocas, lavado de manos y observando los protocolos sanitarios pertinentes. Considero que en ningún caso se deberían realizar asambleas que impliquen aglomeraciones.



Tampoco se podrán autorizar actividades no autorizadas en los distritos o municipios con ocupación de más de 85 % de UCI.



Será posible la apertura de parques, hoteles y establecimientos de comidas, pero cumpliendo con requisitos.



Resolución 777 de 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.



- Se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el Protocolo general de bioseguridad que permita el desarrollo de estas. Se aplica también a las entidades privadas.



- Dos aspectos de esta Resolución son de importancia determinante para las copropiedades. El Primero el protocolo general de bioseguridad contenido en el Anexo 1, que remplaza no solo al adoptado por la Resolución 666 de 2020 de MinSalud, sino la derogatoria de todas las Resoluciones que adoptaban protocolos de bioseguridad, para el manejo y control del riesgo del covid19, como las Resoluciones 890, 898 y 1547, que se referían a los protocolos de bioseguridad para el Sector Inmobiliario, incluyendo expresamente a las copropiedades, el sector de la Construcción y obras a ejecutar en los hogares y a los de piscinas y similares.



Anexo 1 de la Resolución 777 de 2021.



- Incluye la definición de los términos relacionados con los protocolos de bioseguridad, entre estos:



“Aglomeración:

(…)” Toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos, en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de mínimo un metro entre persona y persona. También se considera que existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida el distanciamiento.”



- El protocolo regula en general las medidas de bioseguridad y autocuidado para todos los sectores.



- Disposiciones del sector laboral, incluyendo vigilancia de la salud de los trabajadores, en el contexto del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.



- Determina las normas que se deberán cumplir para eventos públicos y privados, destacando que se debe preferir realizarlos al aire libre.



- Medidas para servicios de alojamiento: Destaca las normas para establecimientos y lugares con piscinas abiertas al público



De acuerdo con el análisis de todas las normas, se concluye que todos los directivos y trabajadores de empresas del sector inmobiliario, los administradores y demás órganos de administración de las copropiedades de cualquier uso, así como los propietarios, deberán conocer y aplicar estas disposiciones, que van encaminadas a la protección de todas las personas y a la prevención de la transmisión del covid-19.



Según las normas, los eventos, las actividades y el uso de los bienes comunes, se podrán realizar dependiendo del porcentaje de ocupación de las unidades de cuidado intensivo, de cada municipio y ciudad, evitando las aglomeraciones y observando las medidas mínimas sanitarias y los protocolos adoptados mediante la Resolución 777 del 02 de junio de 2021.



NORA PABÓN GÓMEZ

​Abogada - Asesora externa

