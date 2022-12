Consultan los lectores

Solidaridad en caso de remate

“Un apartamento del edificio estuvo abandonado por el propietario durante 25 años y nunca apareció. La deuda asciende hoy a 95 millones de pesos (60 por cuotas y 35 por intereses).



Durante este tiempo, y por consejo de abogados, el edificio no instauró demanda alguna. Por demanda de particulares, el inmueble salió a remate y tiene un nuevo propietario. Este y la abogada del edificio acordaron negociar y sostienen que, parte de la deuda prescribió, y que el deudor solo debe pagar de ésta solo los últimos 5 años, o sea 18 millones de pesos. Algunos propietarios consideramos que para proteger como se debe los derechos del edificio no hay que negociar ni rebajar nada, sino instaurar ya una demanda por la deuda total. Su respuesta sobre el mejor camino que hemos de seguir es muy valiosa para nosotros”.



Respuesta.

Es necesario revisar todos los antecedentes. Lo cierto es que de acuerdo con la Ley 675 de 2001 existirá solidaridad en el pago de las expensas comunes, entre el propietario anterior y el nuevo propietario del respectivo bien privado, respecto de las expensas no pagadas por el primero, al momento de llevarse a cabo la transferencia de dominio. En todo caso, también existe solidaridad para el pago de las expensas comunes ordinarias entre el propietario y el tenedor a cualquier título, por lo cual se podría hacer el cobro al que resida en el inmueble (artículo 29). La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de este artículo e hizo un análisis detallado sobre el tema. (Sentencias C-408 de 2003 y C-376 de 2004). La acción para el cobro judicial de cuotas de administración, prescribe a los cinco años, observando en todo caso, lo indicado en Código General Del Proceso.

Dadas estas circunstancias considero que el interesado en adquirir un inmueble por remate debe averiguar antes sobre las deudas del anterior propietario con la copropiedad y con igual razón cuando decida adquirir, tomar en arriendo, o recibir un bien a cualquier título. En artículo que hace algún tiempo publicamos en esta misma sección concluimos que “los propietarios y tenedores son solidarios en el pago de obligaciones anteriores, sin perjuicio de las decisiones de los jueces teniendo en cuenta aspectos procesales y circunstancias específicas en procesos particulares”.

Considero que para el cobro de expensas se debería intentar un arreglo o una conciliación con el nuevo propietario antes de iniciar un extenso y dispendioso proceso judicial; desde luego es una opinión, pues los abogados que los asesoran y llevan el caso pueden recomendar algo diferente.

Empleado público en consejo de administración



“¿Puede una persona que actualmente tiene un importante cargo público, ser miembro de un consejo de administración?”



Respuesta.

Los requisitos para que un propietario pueda ser designado por la asamblea, como miembro de este órgano de administración, así como sus inhabilidades e incompatibilidades, se consagran en cada reglamento de propiedad horizontal. De tal manera, que no existe impedimento alguno de que un empleado público pueda ejercer este derecho que tiene como propietario de una o más unidades privadas.