Nequi y Daviplata: ¿desde cuál monto o cantidad de dinero debe pagar 4 x 1.000?

En medio de la creciente adopción de aplicaciones de banca móvil en Colombia, como Nequi y Daviplata, ha surgido una pregunta recurrente entre los usuarios: ¿a partir de qué monto deben pagar el impuesto del 4 x 1.000?

(Lea también: Falleció Juan José Rodríguez Jr., supuesto hijo no reconocido de 'El Puma': le contamos).

De acuerdo con el portal 'Trámites de Colombia', el 4 x 1.000 es un impuesto que se aplica en Colombia a ciertos movimientos financieros. Para ponerlo de manera más sencilla, cuando retira dinero de un cajero automático, el banco le descuenta $4 por cada $1.000 que retira.



Es importante destacar que este impuesto se aplica solamente a los retiros y no a otras transacciones, como las consignaciones.

Para ilustrarlo con un ejemplo, si alguien le consigna un millón de pesos y luego desea retirarlos, en ese momento le descontarán el 4 x 1.000. Esto significa que no podrá retirar la suma completa que le consignaron, sino $996,000. Para poder retirar el millón completo, la persona que hace la consignación debe depositar $1,004,016.

(Siga leyendo: ¿Debe declarar renta por pasar plata a Nequi o Daviplata? Director de la Dian aclara).

Nequi y Daviplata: el 4 x .1000 en las billeteras digitales



Entender cómo se aplica el 4 x 1.000 en las billeteras digitales es esencial para evitar sorpresas en las transacciones.



Según el estatuto tributario, los depósitos de bajo monto, antes conocidos como Cats, están sujetos a pagar el 4 x 1000 a partir de las 65 UVT. En 2023, cada UVT equivale a $42,412, lo que significa que el umbral para pagar este impuesto es de $2.75 millones.

Tanto Nequi como Daviplata han establecido este umbral en sus políticas.

Facebook Twitter Linkedin

Un mejor control financiero ayuda a evitar reportes negativos en tu historial crediticio. Foto: iStock

Nequi explica que si la cuenta tiene límites, el impuesto se aplica cuando se superan los $2.75 millones en retiros, envíos o pagos durante el mes. No obstante, las cuentas de ahorro que no exceden los 350 UVT o $14.7 millones mensuales pueden quedar exentas de este impuesto, según el estatuto.



Daviplata, por su parte, sigue la misma regla: cobra el 4 x 1.000 cuando los débitos o créditos superan los 65 UVT, que equivalen a $2.75 millones en 2023. La CEO de Daviplata, Margarita Henao, señala que los clientes solo pueden tener un producto exento.



Sin embargo, Nequi tiene una variante importante: si la cuenta no tiene límites y está marcada como libre de 4 x 1.000, el impuesto se aplica solo después de $14.8 millones, prácticamente los mismos 350 UVT establecidos en el estatuto. Si la cuenta no tiene límites y no está marcada como exenta, el usuario debe pagar el 4 x 1.000 cada vez que realice retiros, envíos o pagos.

(De interés: ¿Nequi y Daviplata se puede embargar?, ¿qué pasa con los dineros en cuentas digitales?).

¿Puede eximir su cuenta?

La ley colombiana permite que los ciudadanos tengan solo una cuenta exenta del 4 x 1.000. Si desea eximir una billetera de este impuesto, debe presentar una solicitud.



Margarita Henao, CEO de Daviplata, explica que si tiene una cuenta de nómina exenta y desea liberar su Daviplata, primero debe desmarcar su cuenta de nómina y luego solicitar la exención en la aplicación. Esto se puede hacer en cualquier momento, no necesariamente al abrir la cuenta, y las entidades suelen responder en menos de una semana.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Ojo, revise su recibo de la luz: Enel reconoce fallas en últimos cobros del servicio

Renta ciudadana: link para consultar si es beneficiario del pago en el mes de octubre

Familias en su tierra: Prosperidad comenzó entrega de nuevo subsidio; ¿quiénes aplican?