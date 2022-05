En las últimas horas Bancolombia ha sido noticia. LinkedIn dio a conocer el escalafón de las compañías que impulsan el éxito profesional a largo plazo de sus empleados, teniendo en cuenta los cambios que tuvieron que implementar ante de la pandemia por coronavirus.

Bancolombia figura en la segunda casilla, escoltando al grupo Aval. La empresa matriz de Factoring Bancolombia y Fiduciaria Bancolombia, con 21.630 trabajadores en el país y 30.075 en el mundo.



Se advirtió que entre sus destacados está que el banco inició trabajo híbrido y el "95 por ciento de los empleados administrativos, cerca de 13.000 personas, asistirá a la oficina a través de esquemas flexibles que incluyen de 16 a 24 horas semanales de trabajo remoto”.



A esa noticia se le suma que Bancolombia es una de las fuertes empresas que ayudan a las personas que no tienen experiencia o que no cuentan con un amplio despliegue de movimientos bancarios.

Principales diferencias

Al lado de Nequi, Bancolombia ha estado de la mano de la gente que hace sus transacciones de la marea rápida.



Y aunque hay similitudes y se pueden contar con ambas cuentas, pues hay algunas diferencias.



Bancolombia es una cuenta personal, de ahorro, que obliga a abrirla de manera gratuita en el celular y que da facilidades de enviar y recibir dinero y de pagar los servicios públicos.

Nequi no tiene cuenta de manejo, tampoco exige comisiones. Simplemente, es necesaria una identidad y un número telefónico para abrirla. La gente que la utiliza puede enviar, recibir y ahorrar dinero de una manera más fácil.



En Bancolombia usted puede ahorrar con rentabilidad un saldo máximo hasta de $4.800.000 y, además, puede recibir giros internacionales, claro, primero hay que inscribir la cuenta en una sucursal del banco.



De igual manera, es viable, consultar el saldo desde el celular, que no tiene costo, y enviar dinero a otras cuentas a otras cuentas de Bancolombia, lo que no genera un recargo.



También la gente que utiliza Bancolombia tiene la facilidad de realizar recargas a cualquier celular del mismo operador desde $2.000 en adelante.

Las facilidades



En Nequi, por su parte, el tope máximo de un saldo es de $5’377.741. De igual manera, el tope máximo de retiro o de saldo es de $1’930.471.



Nequi permite crear metas de ahorro y separar el dinero en bolsillos y cuenta con la opción de giros gratis que se pueden hacer de celular a celular en el país.



Se puede recargar desde el celular, sin tarjetas y la cuenta está exenta de impuestos como el famoso 4x1.000. Otro punto importante de Nequi es que es una cuenta de trámite simplificado y se abre con datos mínimos.



