El pasado miércoles Bancolombia anunció el término de su alianza comercial con la billetera virtual Nequi, del empresario Andrés Vásquez, una aplicación que permite a los colombianos administrar sus finanzas sin cuotas de manejo, comisiones y desde la comodidad de su teléfono celular.

Aunque las entidades no dieron especificaciones sobre la ruptura de su convenio, Nequi anunció que se dirigirá ante la Superintendencia de Industria y Comercio para establecerse como una entidad bancaria digital independiente.



"La Junta Directiva impartió su autorización para separar legalmente el negocio de Nequi de Bancolombia S.A. Para estos efectos se adelantará el trámite de constitución de una compañía de financiamiento ante la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la cual operará Nequi como establecimiento de crédito 100% digital", mencionó la entidad financiera Bancolombia mediante un comunicado de prensa.



La noticia no cayó bien entre sus usuarios que empezaron a especular, en redes sociales, sobre posibles cobros por utilizar los servicios de la aplicación.



(También: Los países del mundo que no tienen un salario mínimo).

Facebook Twitter Linkedin

Los usuarios de Nequi podrán seguir usando cajeros Bancolombia. Foto: Guillermo Herrera. Archivo EL TIEMPO

¿Nequi cobrará por sus servicios?

Todo está bajo control, tu plata está segura con Nequi FACEBOOK

TWITTER

Los constantes cuestionamientos de los clientes Nequi hicieron eco y este jueves la plataforma afirmó que sus operaciones seguirán siendo gratuitas para sus más de 9,2 millones de suscriptores a nivel nacional, escribieron en un corto comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter.



(Siga leyendo: Nequi será un negocio separado de Bancolombia).



También aclaró que se podrá seguir sacando dinero de los cajeros bancolombia sin ningún costo adicional.



"¡Nada de esto cambia, tú tranqui! Puedes seguir sacando plata de cajeros Bancolombia sin problemas, y cómo nos gusta, sin cobros adicionales. Todo está bajo control, tu plata está segura con Nequi", destacó la entidad.

Los cambios son para mejorar 😉 Vamos a seguir creciendo, ofreciendo más alternativas y dándote opciones para que sigas manejando la plata #ATuRitmo ¡En Nequi vamos por más! pic.twitter.com/crJC9pSS5p — Nequi (@Nequi) December 16, 2021

Más noticas

¿Sabe cómo cambiar fecha y ruta de su reserva en Avianca? Se lo contamos

Cómo quedará la pensión con el aumento del salario mínimo

Trabajo sí hay: 500 vacantes en talento digital en Claro Colombia

Los 20 hábitos que no le permiten ser millonario

Lo que debe saber para crear su propio negocio y que sea exitoso

Tendencias EL TIEMPO