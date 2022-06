¿Qué debo hacer si por equivocación transfiero dinero a otro número en Nequi? Esta es una de las preguntas más frecuentes de los usuarios que utilizan esta plataforma, ya que la posibilidad de cometer este error es más común de lo que parece.



(Lea: Más de 2.000 ofertas laborales para trabajar en modalidad híbrida o remota)

Como ocurre en otras entidades, el protocolo indica que el usuario que realizó la transacción debe comunicarse a las líneas de atención al cliente o tratar de acordar la devolución con quien recibió el dinero, partiendo de su buena fe.



"Si un usuario comete un error a la hora de diligenciar los datos, y envía la plata a un número Nequi equivocado, recomendamos llamar directamente a dicho número y ponerse en contacto con el tercero que recibe. La devolución del dinero depende exclusivamente de la buena voluntad de la persona", le dijo Nequi a Portafolio.



Tenga en cuenta que en caso de que el número de la persona que recibió los fondos no sea visible, por las normas de hábeas data ni Nequi, ni ninguna otra entidad financiera, puede suministrar información sobre quien recibe la transferencia, así que este acuerdo se hará a través de los canales de la plataforma.



Es decir, la entidad tiene la obligación de resguarda la identidad de ambas partes y puede localizar al cliente que ha recibido el dinero para comunicarle el error, en busca de lograr la devolución de los fondos.



(También: ¿Qué pasará con el Ingreso Solidario en 2022 con Petro como presidente?)



"Desde Nequi también podemos apoyar en el proceso. El usuario puede comunicarse a línea la 3006000100, al correo escribe@nequi.co o al chat de ‘Ayuda’ desde la app, con todos los soportes del envío y desde nuestro equipo de servicio Nequi contactaremos al tercero explicando la situación. Sin embargo, reiteramos que la devolución del dinero dependerá de la voluntad de quien recibió dicha plata", agrega.



Surtido este trámite y en caso de que el usuario que recibió el dinero no quiera hacer la devolución, las entidades no están obligadas a dar solución, así que el usuario puede llevar el caso a instancias legales por su propia cuenta contra la persona a la que le llegó la transferencia. Es decir, quien no haga la devolución se puede exponer a sanciones o un proceso penal.

En el lugar del otro

Como nadie está exento de cometer un error como este, Nequi hace un llamado a los usuarios que reciben una recarga o una transferencia que no reconoce, para que no hagan uso de ese dinero, y devolverlo en caso de que así lo soliciten.



(Lea: Trabajo sí hay: buscan a asesores sin experiencia, el pago es de $2.300.000)



Tenga en cuenta que para evitar este tipo de errores operacionales, la app permite que se guarden los contactos más frecuentes. Además, las entidades hacen un llamado a que se verifique la información y estar totalmente seguro antes de realizar cualquier transacción, con el fin de evitar un “dolor de cabeza”.



La plataforma manifestó que su equipo técnico está trabajando para mejorar la experiencia de envío de plata para así mitigar la ocurrencia de este tipo de errores.



PORTAFOLIO