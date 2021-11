Nequi puede reportarlo a Datacrédito si no paga a tiempo sus préstamos

Como es bien sabido, el buen comportamiento financiero es muy importante para la vida crediticia, pues, dependiendo de cómo maneje sus deudas y pagos, podrá ampliar su cupo de endeudamiento y reducir trámites al momento de conseguir un préstamo, o adquirir vivienda propia o un vehículo.



De allí que las centrales de riesgo como Datacrédito cuenten con una especie de registro que analiza su comportamiento frente sus acreedores, reporte que va de la mano con un puntaje.

Según Datacrédito, "el puntaje de crédito está dado con base a la información recopilada sobre la historia de crédito del usuario" y va de los 150 puntos a los 950. El ser 'buena paga' le permite mantener una buena calificación, mientras que ser mororoso afecta su capacidad de crédito.



(Lea también: Nequi tendrá la opción de pedir préstamos hasta por $ 5 millones).



Así las cosas, la empresa con la que usted adquiere una deuda o un servicio financiero puede reportarlo en caso de que no pague a tiempo, de tal forma que otras compañías conozcan sus hábitos de cumplimiento.



Nequi, al ser una entidad financiera, puede reportarlo a Datacrédito, pues si bien la plataforma no presta cantidades exorbitantes de dinero como un banco o una cooperativa, sí está en la obligación de notificar su historial crediticio.



(De interés: Datacrédito: así puede reclamar si no eliminan su reporte negativo).



De acuerdo con la aplicación: "Si no pagas a tiempo, deberemos hacerte un reporte negativo, esto hace que sea más difícil que te vuelvan a prestar en cualquier entidad, incluso puede dificultar la obtención de empleos en un futuro".



Cabe destacar que sea cual sea su préstamo: Salvavidas, Paracaídas o Propulsor, Nequi lo reporta a Datacrédito, solo que la calificación será positiva o negativa, dependiendo si saldó o no su cuenta.



(Siga leyendo: Abecé para ejercer sus derechos con la ley de borrón y cuenta nueva).



Para evitar que la aplicación le otorgue un reporte negativo, debe contactarse con la entidad para buscar un acuerdo de pago y evitar que su puntaje crediticio se vea afectado.

