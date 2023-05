Una de las preguntas más frecuentes de los usuarios de plataformas digitales para el envío de dinero es ¿qué debo hacer si cometo el error de enviar dinero a un número equivocado?, este es uno de los errores más comunes y que preocupan a muchas personas.



Según reporta la plataforma Nequi, si comete esta equivocación, lo primero que debe hacer es comunicarse con la entidad a las líneas de atención al cliente, reportar la situación y tramitar la devolución del dinero con quien lo recibió.

Según Portafolio, "Si un usuario comete un error a la hora de diligenciar los datos, y envía la plata a un número Nequi equivocado, recomendamos llamar directamente a dicho número y ponerse en contacto con el tercero que recibe. La devolución del dinero depende exclusivamente de la buena voluntad de la persona".



Si en su caso no es posible verificar el número de celular de la persona que recibió el dinero, ninguna entidad le proporcionará esta información debido a las normas de Habeas data, que mantienen en privado este tipo de datos, por lo tanto debe acudir a la plataforma para que intenten solucionar el inconveniente.

Luego del trámite, si el usuario que recibió el dinero no desea hacer la devolución, la entidad no está obligada a dar solución a esta situación, por lo tanto en este caso la persona que envió la suma económica puede acudir a instancias judiciales por su cuenta, para tratar de recuperar el dinero.



Por tanto, la persona que no devuelva el dinero que le consignaron por error puede tener consecuencias penales.



La plataforma Nequi aconseja a los usuarios, que cada vez que vayan a hacer una recarga o el envío de dinero, verifiquen varias veces los números de teléfono y que si por el contrario, recibió un dinero que no esperaba, no haga uso de él y espere a que la persona que le transfirió se comunique con usted para acordar la devolución.

Otra de las sugerencias que da la plataforma es que si realiza transacciones frecuentes a ciertos números de cuenta o celulares, estos los guarde en favoritos para no tener que digitarlos cada vez que va a realizar una operación bancaria y así evita errores en los números.



Por otra parte, Nequi le manifestó a Portafolio que su equipo informático está trabajando para mejorar la experiencia de los usuarios que envían dinero por su plataforma y que están tratando de mitigar la ocurrencia de este tipo de situaciones.



Recuerde que si se le llega a presentar un inconveniente de este tipo, puede comunicarse con la línea de atención al usuario de Nequi: 3006000100, al correo escribe@nequi.co o al chat de ‘Ayuda’ desde la aplicación, con todos los soportes del envío.



De igual forma, recuerde que a pesar de que la plataforma le ayudará a tratar de resolver la situación al comunicarse con el tercero que recibió el dinero por error, la devolución de este depende de la voluntad de esa persona, no de la entidad.



