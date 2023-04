Nequi es una de las plataformas más usadas en el país para manejar el dinero de manera digital. Para finales de 2022, la empresa indicó que alcanzó los 14,8 millones de clientes, 9,5 millones de ellos activos.



Nequi también funciona como un bolsillo digital. Foto: Twitter @Nequi

Actualmente muchos usuarios la utlizan para hacer pagos digitales, para comprar cosas y cada vez son más los comerciantes que la tienen como método de pago, debido a la facilidad y a la seguridad que ofrece.



Gracias a su popularidad las estafas y modalidades de robo han crecido enormemente con el pasar del tiempo, no es extraño que cada día se ingenien una nueva forma de estafar.



Una de las más recientes se presenta por medio de un correo electrónico donde se hacen pasar por la empresa y se les informa que su cuenta fue suspendida y requiere de una nueva vinculación para que pueda ser reactivada.



El correo viene desde “GrupoNequi@.com.co”, por lo que los usuarios que reciban un mensaje con estas características no deben abrirlo ni vincular sus datos.



Incluso, el correo llega con un número telefónico y una dirección de correo con la que el usuario se puede contactar en caso de dudas. Medios que también usan para robar dinero.



“Recientemente se registró un intento para ingresar a su cuenta desde un dispositivo/IP desconocida por lo que actuamos de la mejor manera para proteger sus fondos. Sus movimientos serán habilitados una vez complete con éxito una nueva vinculación desde aquí”, dice el mensaje de los criminales.

Consejos para proteger su cuenta de Nequi de robos

Los ciberdelincuentes usan herramientas de malware para tomar control de nuestros dispositivos y así activar nuestra cámara, nuestro micrófono y ver lo que digitamos. Foto: iStock

- Asegúrese de realizar el reconocimiento facial o de voz en condiciones óptimas para mejorar la experiencia y elevar la seguridad, recuerde que si pierde su celular al iniciar sesión en otro dispositivo se le pedirá realizar este proceso.



- Uno vital pero que siempre debe recordar es, no compartir su clave con nadie y utilizar patrones que no sean tan evidentes. También, la plataforma solicitará un cambio cada año.



- No abra ningún correo, link o mensaje de la plataforma que no esté avalado o que no tenga los dominios necesarios, puede que se trate de una estafa (como en el caso relatado anteriormente).



- En caso de que tenga dudas, contacte al equipo de servicio al cliente por medio de los canales oficiales. En la aplicación podrá encontrar ayuda o en la página principal.



Lina Hernández Serrano

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

