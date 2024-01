¡Ojo! Así es el proceso para impugnar una multa de tránsito en Colombia durante el 2024

En algunas situaciones una multa de tránsito se puede convertir en un dolor de cabeza y más si está, si así lo considera, fue realizada de manera injusta.



Por este motivo, es importante que usted sepa que en Colombia existe una forma de apelar un comparendo. Para ello, usted debe tener en cuenta que tiene que presentar pruebas de calidad y de relevancia.



En Colombia existe una norma que se encarga de respaldar a las personas que deseen apelar o impugnar un comparendo de tránsito, si considera que este le fue realizado por injusta causa o por las razones que conocerá más adelante.



Es posible impugnar una infracción de tránsito siempre y cuando usted tenga claro el numeral 3 del artículo 136 del Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, el cual establece que: “Si el inculpado rechaza la comisión de la infracción, deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles”.



La impugnación de multas de tránsito representa para los ciudadanos de Colombia una ruta clave y legal para dar a conocer el desacuerdo de las sanciones.



Por esto no olvide que cuando esté durante el proceso, usted deberá presentarse en compañía de varios documentos que sustenten el por qué de la impugnación, entre ellos se encuentran el comparendo original, el documento de identidad y las evidencias, las cuales pueden ser fotografías, videos y testimonios.



Entre el año 2017 y 2021 se impusieron 2,9 millones de comparendos por exceso de velocidad Foto: Archivo EL TIEMPO

Estas son las situaciones en las que se puede impugnar una infracción



Según Autofact, herramienta informativa que brinda consejos y recomendaciones a las personas frente a las situaciones referentes con tránsito, estas son las situaciones cuando usted puede hacer el proceso para impugnar una infracción de tránsito.



- Cuando las autoridades de tránsito no cumplen con el debido procedimiento en el momento en el que está siendo retenido.



- Si le hicieron una fotomulta con una cámara no registrada o sin señalización.



- Si la infracción aparece con el nombre del propietario, pero este no iba conduciendo en el momento de cometerla.



- Cuando se realiza un comparendo por alcoholemia sin que se le hayan hecho las pruebas correspondientes.



- Si le ponen un comparendo por una sanción que no está en el Código Nacional de Tránsito Terrestre.



- Si por alguna razón usted iba manejando e iba hablando por celular, pero se estaba valiendo de los auriculares.

Este es el paso a paso para impugnar un comparendo

Es indispensable señalar que la persona que esté realizando el proceso para impugnar la infracción tendrá que seguir y cumplir con las pautas que establecen las autoridades.



1. En el momento cuando usted quiera impugnar un comparendo, lo primero que debe hacer es dirigirse al Supercade de Movilidad en la calle 13 # 37-35 entre las 7 a.m., y hasta las 4 p.m.



2. Allí tiene que dar a conocer el por qué desea impugnar la infracción que le realizaron las autoridades de tránsito.



3. Posteriormente, la persona será citada para acudir a la audiencia.



4. Tenga en cuenta que debe preparar sus argumentos y pruebas, esto con la finalidad de presentarlas en la audiencia.



5. Presentarse en la audiencia y esperar el fallo.

Si por alguna razón usted no se presenta a la audiencia, debe saber que de igual manera se llevará a cabo, por lo que es importante que asista.



Asimismo, recuerde que todos los ciudadanos pueden solicitar una audiencia y este proceso no necesita de un abogado.

Otra manera para solicitar una audiencia de impugnación es por medio de la página web de la Secretaría de Movilidad o llamando al número 195.



Cuando le hayan confirmado la solicitud tendrá que ir a la cita que se le indicó, esta bien puede ser virtual o presencial. Allí se presentan todas las pruebas que den cuenta de la intención de revocar la infracción.



Luego de la audiencia le indicarán un lapso de tiempo en el cual la entidad tomará una decisión respecto a la impugnación; es decir, en este tiempo la Secretaría Distrital de Movilidad evaluará si las evidencias que usted presentó tienen la validez para que se le pueda anular la falta.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

