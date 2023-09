Datacrédito es la central de datos financieros donde los usuarios encuentran su historial crediticio. Allí se hallan los reportes positivos y negativos correspondientes al comportamiento que tienen los mismos con sus obligaciones financieras.



El estado positivo es toda la información de la vida crediticia de un consumidor, pero el negativo hace referencia a las deudas que no se saldaron con alguna entidad financiera o prestadora de servicios. Ambas circunstancias favorecen o complican su vida al momento de solicitar un préstamo, ya sea para adquirir una vivienda, un carro, o cualquier otra necesidad que deba suplir.

Aunque esta central tiene una función netamente de control, esta es conocida por los colombianos por el temor a recibir un reporte negativo que afecte su oportunidad de apertura económica ante cualquier entidad financiera.



No obstante, existen varios mitos con respecto al funcionamiento de Datacrédito que habrá escuchado, pero que no son verídicos.

Consultar el historial de crédito afecta el puntaje

Una de las preguntas más frecuentes de los morosos es sobre las consultas, pues se tiene el imaginario popular de que la consulta del puntaje en las centrales de riesgo, en este caso Datacrédito, baja el score del titular de la cuenta que se revisa.



De acuerdo con el portal oficial de Datacrédito, el acceso a su historial se hace, esencialmente, para evitar problemas de suplantación o del fraude:



“La huella de consulta es una marca que queda en la historia de crédito del titular de la información por un tiempo de 6 meses, para evaluar si puede ser objeto de otorgarle un crédito”, afirma la entidad en su página.



Aunque la revisión no disminuye su puntaje en ninguna circunstancia, lo que sí puede ocurrir es generar la sospecha entre las entidades financieras. Múltiples consultas por varias empresas en un tiempo muy corto, si puede generar dudas sobre el porqué le han negado préstamos o créditos.

El reporte negativo durará toda la vida

Este es otro mito, que se suele escuchar dentro de la cultura popular, si Datacrédito le dio una mala calificación por no cancelar una cuota, no es cierto que usted quede reportado de forma indefinida. El periodo máximo que puede estar en centrales de riesgo dependerá del tiempo que usted haya permanecido en mora con determinada entidad.



De acuerdo con el Consultorio Jurídico de Universidad Libre, "Si usted paga la deuda el reporte dura máximo hasta cuatro años". Por el contrario, si no paga debe esperar hasta que se pague la deuda o caduque la obligación.

Las deudas mínimas no son reportadas

Si adquirió una deuda con un monto muy pequeño y no la canceló, luego de que la entidad con la que tenga el crédito le notifiqué la mora de su deuda a la central de riesgo, usted tendrá un reporte negativo.



Un ejemplo de ello, son los planes de telefonía celular, estos pueden oscilar entre los 40.000 y los 100.000 pesos dependiendo de sus servicios y sin bien es cierto que no suele ser un pago exorbitante, no pagarlos puede acarrear un reporte negativo en Datacrédito.

Estar en la central de riesgo siempre es negativo

No es cierto. Los movimientos que realice con cualquier entidad financiera se encuentran registrados en la central. Esto significa que todas sus obligaciones y pagos con las mismas se hallan en su historial crediticio.



Allí no solo aparecen las deudas y los registros en mora, también las actividades positivas de cualquier compromiso económico que haya adquirido, así que las personas que no tengan un estado de endeudamiento estarán en la base de datos del organismo.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

