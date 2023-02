La liquidación laboral en Colombia es un trámite obligatorio que un empleador tiene que hacer efectivo cuando uno de sus empleados termina un contrato de trabajo, ya sea con justa o injusta causa. Esto significa que la persona que concluyó sus obligaciones recibirá los honorarios por el tiempo que estuvo vinculado a la compañía.



Esta se realiza dependiendo del tiempo en el cual se hizo la última liquidación y se tomaron las últimas vacaciones del funcionario. Según el Ministerio del Trabajo, la empresa contratista debe tener en cuenta algunos conceptos, los cuales debe justificar en el pago del término laboral, tales como:

Vacaciones: se calcula el tiempo dispuesto que se generó durante el contrato y que estén pendientes de ser reclamadas por el empleado. Estas serán reconocidas en dinero al momento del pago de la liquidación.

Salario : pago de los días laborados antes de la culminación del contrato. Aquí se deben tener en cuenta trabajo dominical, bonificaciones y festivos.

Aportes fiscales: estos son conceptos como pensión, salud y cajas de compensación.

Prestaciones sociales: se deben tener en cuenta primas y cesantías de los últimos periodos laborados.

Debe tener en cuenta que no todos los tipos de contrato reciben estas bonificaciones, por lo que se le aconseja revisar la clase de vínculo laboral al cual hace parte.



Con el fin de ayudar a los trabajadores a conocer el valor de la liquidación, como bien se dijo al principio, el Ministerio del Trabajo lanzó una herramienta digital para calcular lo que debe recibir si su contrato laboral llega a su término.



Así se calcula



Siga las instrucciones para poder calcular correctamente su liquidación.

1. Ingresar a la página web del Ministerio (www.mintrabajo.gov.co).



2. Luego, ingresar la fecha de inicio y de fin de su contrato o relación laboral usando el calendario. Tenga en cuenta que el estimado de liquidaciones y costos se calculan por año calendario.



3. Ingrese el valor de su salario.



Debe tener en cuenta que: las liquidaciones se calculan y efectúan año a año. La Calculadora no permite ingresar períodos que superen el año calendario. Recuerde indicar si recibe o no auxilio de transporte. Los trabajadores que devenguen más de dos salarios mínimos no tienen derecho a auxilio de transporte.



No aplica para

La herramienta de la calculadora digital solo la pueden usar trabajadores con un contrato laboral directo y no aplica para: servidores públicos, contratos laborales por prestación de servicios , salarios integrales y trabajadores no cobijados por la ley 50 de 1990

