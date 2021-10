Los cuatro caminos para hacerse millonario, según estudio

En la actualidad, ser millonario se ha convertido en uno de los grandes sueños de muchas personas, pero en el camino deberán enfrentarse a situaciones un tanto difíciles.



Por eso, Tom Corley, un contador, planificador financiero y autor de artículos, se ha dedicado a hablar sobre este paso al 'éxito económico'.



(Le puede interesar: Cómo nuestro cerebro puede hacernos más pobres (y qué hacer para evitarlo).

En esta ocasión, Corley observó el comportamiento de varios millonarios y realizó un estudio llamado ‘Rich Habits’, en español ‘Hábitos de ricos’, en el cual desglosa varias formas y características para alcanzar el éxito financiero.



Según el experto, pasó cinco años documentando las actividades diarias de aquellos que se posicionan en el primer lugar cuando se habla de finanzas.



“Mi estudio ‘Rich Habits’, en el que pasé cinco años observando y documentando las actividades diarias de 233 personas adineradas (todas tenían al menos 160.000 dólares en ingresos brutos anuales y 3,2 millones de dólares en activos netos), descubrí que hay cuatro caminos para convertirse en multimillonario”.



Conozca cuáles son los caminos de los que habla Tom Corley.

Ahorro y más ahorro

Facebook Twitter Linkedin

Las inversiones y el ahorro son las mejores formas de enriquecerse. Foto: iStock

En el estudio, publicado en el portal ‘CNBC’, Tom Corley denomina este primer camino como ‘Saver-Investors’.



Este tipo de personas son aquellas que constantemente están buscando opciones para incrementar su saldo monetario.



(Siga leyendo: Invertir en estos momentos no es una mala idea, dicen analistas).



Se caracterizan por realizar inversiones en la bolsa o en empresas, ahorros semanales o mensuales y conteo específico del dinero.



Además, son personas estratégicas que siempre están buscando opciones y posibilidades para enriquecerse.

Escaladores corporativos

Facebook Twitter Linkedin

Los escaladores corporativos son los que aspiran a cargos cada vez más altos. Foto: iStock

El segundo camino para volverse multimillonario es crecer profesionalmente en una empresa.



El objetivo de quienes siguen este camino es superarse y avanzar en la pirámide de la compañía, hasta alcanzar posiciones altas en la jerarquía de la misma.



“Dedican todo su tiempo y energía a ascender en la escalera corporativa hasta que consiguen un puesto ejecutivo sénior, con un salario extremadamente alto”, afirmó Corley.

Personas de títulos ‘virtuosos’

Facebook Twitter Linkedin

La academia es importante para este tipo de personas. Foto: iStock

A las personas del tercer camino, Corley los define como ‘virtuosos’. Son aquellas personas que se esmeran por aprender y conseguir una educación formal.



Los títulos, los seminarios, las conferencias y las especializaciones son esenciales para este grupo de personas, quienes son contratadas por su conocimiento y experiencia.



(Lea también: Comercio electrónico: 6 de cada 10 colombianos pasaron al pago digital).



“Los mejores en lo que hacen en su profesión, y se les paga muy bien”, destacó el autor en el medio.

Los soñadores

Facebook Twitter Linkedin

Los soñadores son emprendedores. Foto: iStock

Por último, están los soñadores o ‘dreamers’, que son aquellos que aman lo que hacen.



Según el experto, este tipo de personas están dispuestas a “iniciar su propio negocio, convertirse en un actor, músico o autor de éxito en ventas”.



Los empresarios Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg y Michael Bloomberg son un ejemplo vivaz del alcance de los soñadores.



Y aunque es "el camino más rápido para conseguir el dinero", se cataloga como el más difícil por el tiempo, el riesgo y los obstáculos que supone.



“Está plagado de obstáculos, decepciones, errores, desilusiones, rechazos y luchas financieras”, mencionó Tom Corley en ‘CNBC’.

Difícil y arriesgado: el camino de los soñadores

Facebook Twitter Linkedin

El fracaso es muy probable en este camino. Foto: iStock

En un apartado del estudio, Corley se enfocó en describir las razones por las cuales el camino de los soñadores es tan arduo.



Aunque suene extraño y contradictorio, este camino no es un paseo por las nubes, sino más bien “en el peor de los casos, es un paseo diario por el infierno”, dijo un soñador entrevistado por Corley.



(Le recomendamos: ¿Cómo volverse rico? Estas son las claves del famoso magnate Warren Buffett).



Le contamos en detalle lo que vuelve complicado este camino.

Largas jornadas de trabajo y estrés, compañeros de viaje

Facebook Twitter Linkedin

Noches de trasnocho y bastantes horas de trabajo hacen parte del camino de los soñadores. Foto: iStock

Si bien es un trabajo en el cual el empleado es el mismo jefe, para alcanzar el éxito es necesario duplicar o triplicar las horas de trabajo que se tienen comúnmente en una empresa.



Esto debido a que en principio una sola persona está encargada de solventar todos los cargos que se requieran para el funcionamiento oportuno del negocio.



“Los ‘dreamers’ en mi estudio trabajaron entre 65 y 75 horas por semana antes de finalmente lograr sus sueños”, afirmó el autor en el portal.



Esto se suma a que las largas jornadas de trabajo no se llevan muy bien con reuniones familiares o de amigos, y sin duda se empiezan a presentar ausencias personales.

Facebook Twitter Linkedin

Las horas de trabajo se duplican. Foto: iStock

Además, es muy probable que un soñador se enfrente a altos porcentajes de estrés y presión, pues es él quien tiene el mando y la responsabilidad de hacer crecer algo desde cero.



(Le puede interesar: El truco de Bill Gates para ahorrar de forma efectiva).



Generalmente, la presión viene dada del área financiera. Cuando se empieza este camino, las fluctuaciones económicas son el día a día.



Según el experto, “al principio del camino, obtener un sueldo fijo es casi imposible. Algunos de los 'dreamers' que estudié incluso tuvieron que echar mano de sus ahorros para la jubilación”.

‘Todo o nada’ y los desmotivadores

Una de las características principales para ser un soñador es no tenerle miedo al futuro o a tomar decisiones radicales.



En este tipo de camino nada es seguro y no hay garantías ni siquiera de un pequeño éxito.



“De hecho, más de la mitad de los ‘dreamers’ que estudié dijeron que fallaron varias veces, y el fracaso a menudo puede conducir a la quiebra”, recordó el autor.

Facebook Twitter Linkedin

Según el estudio, los soñadores escuchan mucho la palabra 'no'. Foto: iStock

Por otro lado, en este camino son más las personas que no están de acuerdo o que auguran un fracaso, pues conforme a lo que ven en el presente notan que no hay un futuro próspero.



Por esta razón, están constantemente diciéndoles a los soñadores que se dediquen a otras cosas, algo un tanto más seguro.



“Un puñado de ellos me dijo que hubo varias ocasiones en las que consideraron darse por vencidos por completo”, contó Corley en el artículo.



(Siga leyendo: Multimillonarios que lograron su fortuna por 'accidente').

Así es un buen soñador

Si considera que puede dedicar largas horas al trabajo, tomar grandes y arriesgadas decisiones, enfrentar a los desmotivadores y el estrés, tal vez usted pueda hacer parte de este grupo.



Sin embargo, Tom Corley también hizo un listado de características y rasgos de personalidad. Conozca si se siente identificado.



Primero, al soñador no le gusta trabajar para un jefe, incluso le molesta que le den órdenes.



Esto no quiere decir que haga a un lado las correcciones, solamente que son personas visionarias y una posición bajo la directriz de alguien más los limita.



(Lea también: Ayuno financiero: la nueva forma de ahorro rápida y fácil).



En segundo lugar, según el estudio, este tipo de personas se programan semanal o mensualmente con metas fijas.



De hecho, “para los soñadores, la definición de una meta es algo que necesito lograr, en lugar de algo que intentaré lograr”, explicó el autor.



Además, no les gusta dejar las cosas para después. Según el artículo, “las personas adineradas de este grupo completaron al menos entre el 70 % y el 80 % de las tareas de su lista diaria de tareas pendientes”.

Facebook Twitter Linkedin

Los soñadores usan muchas formas para planear sus metas. Foto: iStock

Tercero, los dreamers están enfocados en aprender cosas nuevas, en leer, en tomar clases o asistir a seminarios.



En cuarto lugar, “los soñadores no gastan en cosas que no necesitan. Rara vez encontrará a un ‘dreamer’ cenando en un restaurante elegante o derrochando dinero en un automóvil elegante en los primeros días de su carrera”, anotó Corley.



Por último, en este camino es primordial centrarse en los éxitos por más pequeños que sean. El fracaso será más frecuente, pero este tipo de personas los dejan a un lado y aprenden. Así se enriquecen para hacerlo cada vez mejor.

Más noticias

Así puede llevar unas finanzas del hogar saludables en pareja

Cómo evitar caer en la "trampa de la eficiencia" en el trabajo

¿Cerca de pensionarse? Consejos clave para que su trámite salga rápido

¿Quiénes son los más ricos del mundo en 2021?

Elon Musk supera a Jeff Bezos como el más rico del mundo y se burla de él

Tendencias EL TIEMPO