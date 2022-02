A partir de este lunes, y hasta el próximo 27 de febrero, de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se llevarán acabo las jornadas de registro en el Sisbén IV de migrantes venezolanos que cuenten con el Permisos por Protección Temporal (PPT), lo que le permitirá a esta población pobre y vulnerable, no solo ser identificada por el Estado, sino que pueda acceda a las ayudas sociales del Estado. Dichos registros se harán en el Palacio de los Deportes de Bogotá.



Durante los cinco días de estas jornadas, Migración Colombia continuará con la entrega de los Permisos por Protección Temporal (PPT) y paralelamente se realizarán los registros en Sisbén IV. Los migrantes venezolanos que ya cuenten con el PPT y no estén registrados en el sistema, pueden solicitar la encuesta Sisbén IV vía telefónica, presencial o virtual.



Alejandra Botero Barco, directora de Planeación Nacional, resaltó la importancia de estas jornadas y dijo que se espera no solo regularizar a 1,8 millones de migrantes venezolanos, sino darles la oportunidad de acceder a toda la oferta de atención integral de Colombia.



El DNP invitó a los migrantes venezolanos que ya cuenten con el PPT -entregado previamente en lugares como Centros Facilitadores de Servicios Migratorios y centros comerciales- a que soliciten la encuesta de Sisbén IV a través del sitio web del Portal Ciudadano Sisbén https://portalciudadano.sisben.gov.co/

Pasos para la inscripción al Sisbén IV

Es importante recordar que este trámite no tiene ningún costo y tampoco necesita de intermediarios.



Para completar el registro en el portal web, se deben atender los siguientes pasos:



1. Ingrese a https://portalciudadano.sisben.gov.co/Home/Login



2. Busque la pestaña "Regístrese aquí"



3. Ingrese sus datos para registrarse



4. Haga clic en el botón "Regístrate"



5. Ingrese a su correo electrónico y confirme la cuenta. Revíselo y siga las instrucciones enviadas.



6. Una vez registrado en el portal, siga las instrucciones para solicitar la visita del encuestador.



Adicionalmente, los migrantes interesados en registrarse pueden hacerlo a través de los canales telefónicos y presenciales (dispuestos por la Alcaldía de Bogotá.



El Sisbén es una encuesta para conocer las condiciones socioeconómicas de los hogares y los clasifica por grupos: A, B, C y D, según su capacidad para generar ingresos, sus condiciones de vida y las características de su entorno.



El Gobierno Nacional hace un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar. El Sisbén no es salud, no es un subsidio para niños o adultos mayores, ni ningún otro programa social. Se trata de la clasificación utilizada por los programas sociales para definir criterios de entrada, permanencia y salida de los beneficiarios.



EL Tiempo