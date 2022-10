Una nueva modalidad de estafas contra personas que llegan del exterior está siendo investigada por las autoridades.



Los ciberdelincuentes envían falsos mensajes por correo electrónico, en los que aseguran que son de Migración Colombia para diligenciar un formulario en el que piden datos personales, con el supuesto fin de terminar un prerrequisito de ingreso al país.



Un viajero, quien pidió reserva de su identidad, días después de su llegada recibió una supuesta notificación de Migración Colombia en la que se le advertía: “Le notificamos que usted tiene un proceso pendiente y hasta no recibir notificación de la caducidad de este proceso no se le permitirá salir del país”. En el anexo venían tres enlaces y se indicaba: “para mayor información podrá descargar su proceso”.



Dos semanas después volvió a recibir un correo con la misma información. El viajero acudió a Migración Colombia donde le indicaron que ese tipo de correos eran falsos y que de esa situación ya estaba atenta la Policía Judicial a través del Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia (C-4).



Las autoridades reiteran que los medios virtuales no son canales por los que las entidades ni las empresas le soliciten información a las personas.

La Policía alertó sobre esta práctica, cuya finalidad “es obtener contraseñas y datos personales para apoderarse de cuentas bancarias, correos electrónicos o cualquier plataforma a la que se acceda con usuario y contraseña”.



De acuerdo con la Policía es importante tener en cuenta lo siguiente:



— Los bancos nunca solicitarán sus datos personales/financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de seguridad y fechas de vencimiento mediante vínculos de correo o llamadas.



— Antes de ingresar la clave en la sucursal virtual u otra plataforma, verifique que cuente con los protocolos de seguridad HTTPS.



— La suplantación web aplica para cualquier plataforma que tenga usuario y contraseña.



— Es importante contar con un antivirus actualizado en su Smartphone.



— Evite abrir mensajes de correo electrónico no deseado ni haga clic en vínculos sospechosos.



— No responda mensajes donde le solicitan informa