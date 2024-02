Preasignación de subsidios: le contamos de qué trata el nuevo cambio de Mi Casa Ya

Este 14 de febrero, el Ministerio de Vivienda dio a conocer algunos cambios que se realizarán en 'Mi Casa Ya', un programa de subsidios que facilita la compra de Vivienda de Interés Social (VIS) y prioritario (VIP) a los hogares más vulnerables.



El cambio, anunciado por la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, a través de un comunicado publicado en el portal del Ministerio de Vivienda, está enfocado en el nuevo modelo de preasignación de subsidios, el cual funciona por medio de la realización de un esquema de preventas que ayuda al sector de la vivienda mejorar las "condiciones para acceder al crédito hipotecario y al crédito constructor", según el comunicado.



Este cambio significa que, aunque se mantendrá el esquema actual del programa, se hará "una reserva que les permitirá a las familias que hacen negocio inmobiliario y que compran en preventa, asegurar su subsidio".



“El tener preasignado un subsidio le permite a la familia acceder al crédito, a la empresa constructora que llegue al punto de equilibrio y logre obtener el crédito constructor, que haya iniciación y desarrollo de los proyectos. Esa es una gran apuesta de transformación del programa”, según la ministra.



La preasignación de subsidios iniciará a partir de enero de 2025 y estará dirigido para quienes estén interesados en adquirir VIP en la zona rural o urbana.



De este modo, recuerde que para postularse a Mi Casa Ya, debe acercarse a una entidad de economía solidaria, a su caja de compensación familiar de su preferencia o a un establecimiento de crédito.



La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio anunció cambios en este programa. Foto: iStock

¿Qué documentos debe presentar?

De acuerdo con el comunicado, le contamos los requisitos para los aspirantes:



1. Las personas que conforman el hogar deben estar registrados en el Sisbén IV, con clasificación entre A1 y D20.



2. No ser propietarios de una vivienda en el territorio Nacional.



3. Tener la aprobación vigente del crédito hipotecario o leasing habitacional.



4. No haber sido beneficiario de ningún tipo de vivienda otorgado por la caja de compensación y el Gobierno, "ni haber sido beneficiario, a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés establecidas en el Decreto 1068 de 2015.", según lo estipulado por el comunicado.



5. No haber sido beneficiarios de la cobertura a la tasa de interés.

Requisitos para acceder a la preasignación del subsidio

Mi Casa Ya: Subsidio de vivienda. Foto: iStock

Si usted cumplió con todos los requerimientos y fue uno de los beneficiados fel programa, debe presentar los siguientes papeles:



- Carta de aprobación vigente del crédito hipotecario o leasing habitacional.



- Contrato de separación del inmueble o el documento que haga sus veces, es decir, debe estar suscrito por las partes y contener el nombre completo, tipo y número de documento de identidad del comprador o compradores, la fecha prevista para la entrega del inmueble (válida a partir de enero de 2025); además de confirmar que corresponda a una vivienda de interés prioritario.



Al contar con estos documentos y obtener la preasignación del subsidio, esta se mantendrá "vigente dentro del año para el cual se reservó el cupo, según las fechas establecidas por Fondo Nacional de Vivienda a través de una circular, o hasta veinticuatro (24) meses después de la preasignación; lo que ocurra primero.", según lo establecido en el comunicado.

Paso a paso para postularse a Mi Casa Ya

1. Al postularse y entregar los documentos requeridos a una entidad de economía solidaria, a su caja de compensación familiar de su preferencia o a un establecimiento de crédito, de acuerdo a su preferencia, esta revisará los papeles con los requisitos establecidos con el programa.



2. Si usted cumple con los requisitos, la entidad que eligió gestionará el crédito hipotecario o leasing habitacional.



3. Posteriormente, Cuando la VIP que va a adquirir alcance un 70 % de avance de obra, la entidad de crédito, economía solidaria o caja de compensación familiar, deberá cargar la carta de aprobación vigente del crédito hipotecario o leasing habitacional y el avalúo individual o tipo del inmueble.



4. Al ser cargados los documento, el Ministerio de Vivienda los revisará y, su cumple con los requerimientos, el proceso avanza a 'Solicitante - Cumple'.



5. Posteriormente, la entidad financiera solicitará el subsidio, por medio de la plataforma administrada por TransUnion, con el objetivo de que la solicitud avance a 'Por asignar'.



6. De este modo, Fonvivienda expedirá la Resolución de asignación del Subsidio y el estado del proceso cambia a 'Asignado'.



Tras llegar a este punto, se realizará "el procedimiento sigue los pasos regulares de aplicación, cobro y desembolso del subsidio", según el comunicado.

