El programa Mi Casa Ya, que desarrolla el Gobierno, busca Impulsar la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en Colombia. El Gobierno Petro ha invertido 1,25 billones de pesos adicionales en este programa que, según cifras oficiales, ha beneficiado a 29.652 hogares.



Sin embargo, muchos colombianos desconocen cómo se puede aplicar a este programa. Le contamos los pasos para acceder a estos subsidios, con base en la información del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.



Este es el paso a paso para aplicar a estos subsidios de vivienda. En primer lugar, la familia debe seleccionar la vivienda, tipo VIS o VIP, de su preferencia.

Luego se debe acudir al establecimiento de crédito o entidad de economía solidaria de preferencia del hogar, para iniciar el proceso de compra de vivienda.



Estas entidades hacen una primera validación de requisitos a través de la plataforma que opera el programa, en la que se determina si se cumple con el requisito de Sisbén IV, no ser propietario de vivienda y no haber recibido subsidio de vivienda o cobertura anteriormente.



Si la persona no cumple con estos requisitos, se gestiona el crédito hipotecario o leasing habitacional con un establecimiento de crédito o entidad de economía solidaria.



Estas entidades realizan el cargue de la documentación requerida en la plataforma del Ministerio de Vivienda.

Buscan aumentar el número de beneficiarios

El Ministerio de Vivienda señaló que el programa Mi Casa Ya apunta a que los hogares vulnerables puedan cumplir el sueño de tener casa propia. "El objetivo es que más familias tengan acceso al programa Mi Casa Ya, así se construye la paz total, con equidad y justicia social", afirmó la entidad.



La entidad añadió que para aumentar el número de beneficiarios del programa en mención se han desarrollado alternativas de flexibilización como reducción de plazo de la aplicación y cobro del subsidio, ampliación del régimen de transición del programa, adición presupuestal, desembolso del subsidio contra escritura pública y articulación con las alcaldías para la aplicación de la encuesta Sisbén.



Vivienda de interés social con 'Mi casa ya'. Foto: EL TIEMPO

La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco Campuzano, afirmó que el Ministerio gestionó una inversión histórica para Mi Casa Ya y obtuvo para el programa $1,25 billones de pesos adicionales, lo cual permite asignar 50.000 subsidios familiares de vivienda nuevos durante este año.



Además, para el proyecto de Presupuesto 2024, radicado ante el Congreso de la República, se garantizaron los recursos para asignar nuevamente 50.000 subsidios de Mi Casa Ya el próximo año. Es la primera vez que un gobierno garantizó este número de subsidios anuales.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS