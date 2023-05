Mi Casa Ya es un programa del gobierno del presidente Gustavo Petro, en donde se busca entregar subsidios para la comprar vivienda nueva, a cientos de familias y personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.



(Le recomendamos leer: Mi Casa Ya: desde hoy se habilitarán más cupos de cobertura a la tasa de interés).



El Ministerio de Vivienda es el encargado de llevar a cabo este programa que habilitó, desde el pasado 10 de abril, las inscripciones para que las personas accedan a este subsidio; acá le explicamos el paso a paso para aplicar.

Requisitos a tener en cuenta



Las personas que estén interesadas en adquirir vivienda nueva deberán tener presentes varios requisitos que exige el Gobierno Nacional para ser parte de los beneficiarios de Mi Casa Ya.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio anunció cambios en este programa para 2023. Foto: iStock

En su página https://micasaya.minvivienda.gov.co/, MinVivienda explicó que el programa está dirigido a: “los colombianos interesados en adquirir vivienda nueva, que no han sido beneficiarios de otro subsidio de vivienda o cobertura a la tasa de interés y que no son propietarios en el territorio nacional. Además, el hogar interesado debe haber realizado la encuesta Sisbén IV y tener una clasificación entre A1 y D20 para hogares urbanos y rurales”.



Si usted no se encuentra inscrito y clasificado en el Sisbén IV debe dirigirse a la oficina más cercana de su municipio o ciudad para solicitar la aplicación de una encuesta que es requisito para el proceso.



Debe tener en cuenta que la etapa de transición del programa Mi Casa Ya se adelantará durante todo el 2023. Si el hogar que aspira al subsidio cumple con todos los requisitos, el establecimiento de crédito o entidad con el que hizo la inscripción debe certificar y acreditar este proceso.



• Que el hogar cuenta con la aprobación de un crédito hipotecario o leasing habitacional.



• Que su vivienda ya se encuentra lista para entrega y tiene prevista firma de escrituras en los próximos 6 meses. En ese momento, el estado del hogar cambia de “Interesado” a “Solicitante”.



(Puede ser de su interés: Casos de familias revelan el ‘dolor de cabeza’ en que se convirtió Mi Casa Ya).



Además, la entidad estableció que, si el hogar cumple con todos los requisitos y tiene la acreditación necesaria, se procederá con la asignación del subsidio Mi Casa Ya.

🚨¡Tenemos buenas noticias! Gracias a la articulación entre el @minvivienda, el @MinHacienda y el @DNP_Colombia, a partir de hoy, 25 de mayo, se habilitarán cupos de cobertura a la tasa de interés para beneficiarios de #MiCasaYa 👉🏾https://t.co/3XZC11Lqtq#LaViviendaNosUne 🏡 pic.twitter.com/4ft1QCBNc2 — Minvivienda (@Minvivienda) May 25, 2023

¿Cómo aplicar a los cupos de subsidio?



A través de su página web oficial, el Ministerio de Vivienda explicó el procedimiento que debe realizar para acceder a este subsidio que busca ayudar a miles de personas en su proceso de compra de vivienda nueva.

Facebook Twitter Linkedin

Mi Casa Ya: Subsidio de vivienda Foto: iStock

Siga este paso a paso:

​

• Seleccione la vivienda tipo VIS o VIP de tu preferencia.



• Acuda al establecimiento de crédito o entidad de economía solidaria que para iniciar el proceso de compra de vivienda. Estas entidades hacen una primera validación de requisitos a través de la plataforma que administra el programa, donde se determina si cumple con el requisito de Sisbén IV, no es propietario de vivienda y no ha recibido subsidio de vivienda o cobertura anteriormente.



• En caso de cumplir con estos requisitos, gestione el crédito hipotecario o leasing habitacional con el establecimiento de crédito o entidad de economía solidaria.



• Estas entidades realizan el cargue de la documentación requerida en la plataforma del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.



• El ministerio realiza la priorización y asignación del subsidio de acuerdo con los criterios de focalización del programa Mi Casa Ya.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO