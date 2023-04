El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio explicó los ajustes que le hizo al programa Mi Casa Ya a través del Decreto 490 del 4 de abril del 2023.

El mencionado decreto, según información de la página web del Ministerio, soporta jurídicamente los ajustes hechos al programa y esto le permitió a la entidad iniciar el proceso de asignación de los subsidios.

Mi Casa Ya es un programa, a través del cual el Gobierno del Cambio entrega subsidios para comprar vivienda nueva a los hogares más vulnerables. Foto: iStock

Cabe recordar que entorno al mencionado subsidio hubo una gran discusión en las últimas semanas, en especial, en cuanto a si es o no equitativo.



El MinVivienda anunció que a partir de este lunes 10 de abril, las familias podrán revisar su estado y los pasos a seguir para iniciar o continuar su proceso para obtener el subsidio, a través de la página web: minvivienda.gov.co.

La entidad informó que en ese mismo sentido, se ajustó el requisito de clasificación del Sisbén IV para que más hogares se puedan postular. Se tendrá un único criterio a nivel nacional, por lo que hogares clasificados entre los subgrupos A1 y D20 podrán postularse.



Añadió que los hogares clasificados entre los subgrupos A1 y C8 recibirán un subsidio a la cuota inicial equivalente a 30 salarios mínimos, y a los hogares entre C9 y D20 se les otorgará un subsidio equivalente a 20 salarios mínimos.



También explicó que teniendo en cuenta la importancia de la concurrencia de subsidios con las Cajas de Compensación Familiar, Gobernaciones y Alcaldías, entre otros, se mantendrán las condiciones requeridas para recibir este beneficio. Si el hogar cumple con los requisitos, podrá ser beneficiario de varios subsidios.



Al respecto de este tema la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, afirmó: “Mi Casa Ya se fortalece para beneficiar a las familias con mayores necesidades, a quienes habitan en las zonas rurales y los municipios pequeños del país, donde nunca antes había llegado el programa”.

Catalina Velasco Campuzano, ministra de Vivienda. Foto: Minvivienda

Velasco agregó que durante este año se adelantará la etapa de transición del programa, con el fin de asignar subsidios a las familias que ya tienen crédito aprobado, han realizado su negocio inmobiliario y cumplen con los requisitos del programa.



El Ministerio informó que el 15 de abril próximo se realizará el primer corte para asignaciones, el cual se publicará el lunes 17 de abril.

¿Cómo obtener el subsidio? paso a paso

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio explicó el proceso para obtener el subsidio Mi Casa Ya. Este es el paso a paso.



1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dispuso en su página web un módulo de consulta, mediante el cual, a partir de este lunes, usted podrá revisar su estado y los pasos a seguir para iniciar o continuar su proceso. Únicamente deberá digitar el número de identificación de alguno de los miembros del hogar.



2. Este lunes también se abrirá la plataforma para nuevas inscripciones. Por eso, si su hogar no se encuentra inscrito en Mi Casa Ya, tiene una inscripción previa o cuenta con una clasificación en Sisbén IV entre A1 y D20 y cumple con los requisitos del programa, deberá dirigirse al establecimiento de crédito o entidad de economía solidaria de su preferencia para iniciar el proceso.



3. Si el hogar ya cuenta con una inscripción previa, pero aún no tiene clasificación en Sisbén IV, debe dirigirse a la oficina de Sisbén de su municipio y solicitar la aplicación de la encuesta, que es un requisito del programa.



4. La etapa de transición de Mi Casa Ya se adelantará durante todo el año 2023 y tiene como propósito garantizar la vivienda de las familias a quienes solo les falta el subsidio para tener cierre financiero y culminar su negocio inmobiliario. Una vez el hogar haya cumplido con los requisitos del programa, el establecimiento de crédito o entidad de economía solidaria con el que realizó su inscripción debe certificar y acreditar:



a. Que el hogar cuente con la aprobación de un crédito hipotecario o leasing habitacional.



b. Que su vivienda ya se encuentra lista para entrega y tiene prevista firma de escrituras en los próximos 6 meses. En ese momento, el estado del hogar cambia de “Interesado” a “Solicitante”.



5. Una vez el establecimiento de crédito o la entidad de economía solidaria acredita estas condiciones, el Ministerio de Vivienda aplicará los criterios de priorización y verificará el cumplimiento de los requisitos. Si el hogar queda priorizado y cumple con la totalidad de requisitos del programa, se procederá con la asignación del subsidio.

Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS