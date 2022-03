Una de las mayores frustraciones de estudiantes y trabajadores es sentir que al final de la jornada no haya sido lo suficientemente productivo o no haber priorizado correctamente las tareas. Es por esto que diferentes expertos han estudiado cuál es el momento del día en el que los seres humanos son más eficientes.



Así, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Monash (Australia) y la Universidad de Granada (España), este horario no corresponde-como se cree tradicionalmente- a las primeras horas de la mañana, justo después del primer café. De hecho, la respuesta correcta podría sorprender a más de uno.

La investigación, citada por la revista estadounidense GQ, concluye que el momento preciso del día en el que las personas serían más productivas y las habilidades cognitivas alcanzan su máximo es el lapso en el que se toma un descanso para comer.

El análisis consideró 500.000 exámenes realizados por estudiantes de algunas universidades inglesas en tres momentos específicos del día: 9:00, 13:30 y 16:30 y pudo concluir que los mejores resultados en términos de rendimiento, así como de puntuación, se obtuvieron en los exámenes que se presentaron a las 13:30.



No obstante, algunos podrían desestimar las conclusiones de la investigación en razón a que en este momento del día las personas suelen sentir decaimiento por la sensación de hambre y esto puede llevarlos a disminuir su productividad en las tareas diarias. Sin embargo, la premisa del estudio aisló los comportamientos tradicionales que se imponen a la hora del almuerzo.



Además, los expertos sugieren que el pico de productividad sigue de alguna forma la edad de la persona y se da de forma individual. En lo que sí están de acuerdo es en que esta disminuye con los años, a lo que se suma, por ejemplo, que en los meses de verano la actividad del cerebro tendería a ser más constante en la mañana y en la tarde, mientras que en la temporada de invierno -con menos luz- tendrá más probabilidad de tener mayor productividad en las horas centrales de la jornada laboral.



Por otra parte, cabe mencionar que existen algunos métodos para ayudar a gestionar mejor el tiempo y de paso la productividad. Es el caso del método Pomodoro, en el que cada minuto cuenta. Creado en la década de los años 80 por Francesco Cirillo, esta estrategia -cuyo objetivo contribuir a la realización de tareas en el menor tiempo posible- consta de trabajar 25 minutos a pleno rendimiento y concentración y alternarlos con 5 minutos de descanso. Estos periodos de 25 minutos se denominan pomodoros. Tras cuatro pomodoros (100 minutos) se realizará un descanso mayor, esta vez de 15 minutos.

