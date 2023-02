El proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot, a través de su empresa constructora Ruta 40, tiene abiertas más de 600 vacantes para personas que estén interesadas en trabajar en estas obras.



Los perfiles que se están buscando son ayudantes de obra (para el cual no se requiere experiencia), oficiales y maestros de obra civil con dos años de experiencia certificada, conductores de volqueta con al menos dos años de experiencia certificada, operadores de maquinaria amarilla y profesionales en trabajo social, seguridad y salud en el trabajo, derecho e ingeniería, entre otras ofertas.



A la fecha, este proyecto cuenta con cerca de 5.000 colaboradores entre mano de obra calificada y no calificada, de los cuales más del 58 por ciento corresponde a personas del área de influencia.



Gracias a estos trabajadores, que se suman a 800 equipos y la ejecución de más de 130 frentes de obra, el proyecto presenta un avance cercano al 18 por ciento y continúa avanzando para cumplir con el contrato de concesión con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



"Estas ofertas de empleo son fundamentales para la ejecución y avance del proyecto y a su vez permiten generar estabilidad laboral para los vecinos del corredor vial. A estas ofertas se pueden postular personas de la región y del resto del país", indicó Jenny Gwinner, gerente de Recursos Humanos del Consorcio Constructor Ruta 40.



Los interesados podrán llevar su hoja de vida a las Oficinas de Atención al Usuario de Vía 40 Express o registrarla a través de la página web www.via40express.com.



Además, la comunidad puede confirmar las ofertas laborales que se encuentran disponibles en las líneas de atención al usuario 3104169000, 3104642846 y 3104647117, las cuales están habilitadas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.



Vía 40 Express también manifestó que todos los procesos de selección y contratación son totalmente gratuitos y directos con el consorcio, por lo que hace un llamado a la comunidad para que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que se hacen pasar por funcionarios para solicitar sumas de dinero a cambio de exámenes médicos o certificados de trabajos en alturas.



Para consultar las vacantes disponibles se puede ingresar a https://via40express.com/trabaje-con-nosotros/