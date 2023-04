Marketplace es una herramienta que creó Facebook en 2007 como una aplicación de clasificados de compra y venta de productos y servicios. Hoy, es una de las vitrinas más populares para que los usuarios hagan este tipo de transacciones.



El comercio electrónico en Colombia ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y se espera que siga esta tendencia al alza en el futuro. La moda sigue siendo la categoría más popular en línea y los marketplaces son una opción importante para los compradores en línea en el país, según confirma la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE).

Paso a paso para vender en Marketplace

Facebook Twitter Linkedin

Los artículos que usted oferte los podrá publicar en su perfil y en grupos o páginas dedicados a la venta. Foto: Captura de pantalla Facebook Marketplace

Si usted tiene algún producto o servicio que desee vender en esta plataforma, estos son los pasos que debe seguir para hacerlo:





1. Acceda a su perfil de Facebook y al lado derecho encontrar la opción de 'Marketplace', allí deberá hacer clic para ingresar.



2. Cuando se encuentre en el portal deberá hacer clic en la opción 'Crear publicación' y allí podrá elegir entre artículo, vehículo o propiedad en venta o alquiler.



3. En este apartado usted deberá subir fotos del producto que va a vender, ponerle título, precio, elegir una categoría, el estado en que se encuentra el artículo y su ubicación.



4. Una vez haya cumplido estos pasos, podrá elegir en qué grupos o páginas aparecerán publicados el producto, además de también tener la opción de dejar que sus amigos de Facebook vean o no su publicación.

¿Qué artículos no se pueden vender en Marketplace?

Según el portal oficial de la red social, los artículos a ofrecer deben cumplir con las políticas de comercio de la plataforma que se aplican también a grupos de compraventa, tiendas de páginas y tiendas de Instagram, que están relacionados con las normas comunitarias, las cuales tienen que ver con que sean de interés para el público, siempre y cuando no sean riesgosos ni causen daño.



Si se incumplen estas normas, Facebook tiene la potestad de rechazar, aprobar o eliminar las publicaciones.



Le puede interesar (Las ventas por e-commerce se ponen de moda entre emprendedores de Barranquilla)

Así mismo, no se pueden ofrecer servicios como:



- Lavado de autos o limpieza de casas.

- Venta de artículos cuando la descripción, la foto y el título no coinciden,

- Venta o adopción de animales.

- Servicios de asistencia médica ni productos para realizarla como kits de primeros auxilios, termómetros, etc.,

- Publicación de imágenes de antes y después, como por ejemplo una persona que bajó de peso.



Si Facebook elimina su publicación, usted puede recurrir a una apelación, en la cual podrá argumentar que su artículo no incumple las normas de la plataforma, y ​​así volverlo a ofertar.





LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Estos son los pasos que debe seguir para comprar por Mercado Libre

SEM y SEO: todo lo que debe saber antes de anunciarse en internet

Colombina obtuvo el año pasado ventas récord cercanas a los $ 3 billones