La Lotería de Bogotá incorporó un raspa y gana virtual para quienes adquieran su fracción o billete a través de su plataforma web.



Los compradores que opten por esta modalidad, al adquirir su fracción a través del sitio www.loteriadebogota.com, no solo tendrán la oportunidad de aspirar al premio mayor de 10.000 millones de pesos, sino que también se les otorgará la posibilidad de obtener premios adicionales mediante el raspa y gana virtual.

¿Cómo funciona el raspa y gana?

El funcionamiento es sencillo. Luego de finalizar el proceso de compra en línea, el usuario recibirá en su correo electrónico un raspa y gana virtual correspondiente a cada fracción adquirida. Este juego se llevará a cabo de forma digital, permitiendo al usuario "raspar" y descubrir si ha ganado algún premio adicional.

La promoción está dirigida a todo el públio en general. Foto: iStock

El plan de premios se compone de la siguiente manera:



- 62,208 cupones de 1,250 créditos para compras en la página web de la Lotería de Bogotá.



- 5,760 cupones de 5.000 créditos para compras en la página web de la Lotería de Bogotá.



- 1,920 cupones de 10.000 créditos para compras en la página web de la Lotería de Bogotá.



- 288 bonos consumibles de $ 50,000 o cupones de 50,000 créditos para compras en la página web de la Lotería de Bogotá.



Los créditos para compras en línea de la Lotería de Bogotá se acreditarán en la cuenta del ganador dentro de la sección denominada 'Mis créditos' en un plazo de 2 días hábiles a partir de la notificación del premio.

Quiene resulten ganadores de los premios de $ 50.000 recibirán un correo electrónico en el que se les solicitará cómo desean reclamar su recompensa, bien sea como bono redimible o créditos cargados a su cuenta de la página web. Si no se obtiene respuesta en los 10 días hábiles, el valor del premio será cargado como créditos.

Para tener en cuenta

1. No está permitida la participación de menores de edad.

2. Para participar en la promoción, las personas deben registrar un documento de identificación válido.

3. La Lotería de Bogotá podrá disponer de los premios ofrecidos en tres casos: cuando el ganador no cumpla con el reglamento, cuando no acepte el premio y cuando el premio no quede en poder del público.

4. Puede consultar el reglamento completo a través de este link: https://loteriadebogota.com/wp-content/uploads/REGLAMENTO-02-DE-2023.-RASPA-Y-GANA-ONLINE-TIENDA-VIRTUAL.pdf

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Alcaldía de Bogotá, y contó con la revisión de la periodista y un editor.