¿Quiénes son los trabajadores que no recibirán prima en diciembre y por qué?

Antes del 20 de diciembre próximo, los empleadores deben pagarles a sus trabajadores la prima de fin de año en Colombia. Ese dinero es esperado por la mayoría de los asalariados en Colombia para costear los gastos del fin de año, las vacaciones y los gustos que muchos se quieren dar. Sin embargo, no todos los trabajadores recibirán la llamada 'prima de diciembre'.



Cabe recordar que en este país los trabajadores reciben una sola prima durante el año. Lo que sucede es que esta se paga en dos contados, el primero en junio y el segundo, durante los primeros veinte días del mes de diciembre.



La prima, según lo explicó W Radio, es un reconocimiento que deben recibir tanto los empleados públicos como los privados. El pago de la prima está prevista en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo y lo deben realizar las empresas o empleadores, ya sean personas naturales o jurídicas.



“La prima de navidad se causa cuando el servidor público ha laborado para la entidad durante todo el año civil, precisando que el año civil es el mismo que coincide con el año calendario, esto es, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año”, explicó la Función Pública.

¿Quiénes no reciben prima?

Dependiendo del tipo de contrato los trabajadores reciben prima. Los siguientes son los contratos que no reciben prima de Navidad:



Los trabajadores deben recibir la prima navideña dentro de las fechas de ley. Foto: iStock

Trabajadores con contrato por prestación de servicios no reciben prima, ya que este tipo de vinculación no está regulada por la legislación laboral sino civil, por tanto, el empleador no asume ninguna obligación laboral. Es decir, que estos se encuentran incluidos dentro de la categoría de trabajadores independientes, pero que prestan sus servicios a favor de un tercero.



Quienes perciben un salario integral, que es un tipo de contrato que compensa el valor de prestaciones sociales y extralegales, tampoco reciben este pago, pues en esta vinculación contractual ya se encuentra incluido el 30 por ciento del factor prestacional.



Los aprendices vinculados mediante contrato de aprendizaje, es decir, los estudiantes del Sena o universitarios, ya que esta retribución es sólo otorgada a los trabajadores que cumplen la condición de empleados dependientes.



Los trabajadores temporales, transitorios o independientes no tienen derecho al pago de prima.



