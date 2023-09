El pasado lunes se conoció un video en el que se puede observar como el propietario de una empresa de Ibagué (Tolima) hizo malos tratos a sus empleados. A propósito de este caso, el Ministerio de Trabajo dio a conocer cuáles son las principales quejas de los trabajadores.



(Puede leer: Amazon ofrece buen sueldo para trabajar desde cualquier parte de Colombia: esto piden)

El caso de esta semana tiene relación con la presunta humillación a la que Gustavo Adolfo Charry, gerente de Charry Trading S.A.S., y su hermano Diego Fernando Charry sometieron a varios trabajadores de esa empresa. En el video se observa como Diego Fernando Charry obligó a los empleados a formarse como militares, los insultó y humilló.



De acuerdo con el sistema de información de la cartera, las principales cinco situaciones que afectan el desarrollo laboral de los trabajadores y precarizan su entorno en las empresas son las siguientes:

Incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Incumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Incumplimiento a las obligaciones especiales del empleador.

No pago de prestaciones en dinero en los periodos establecidos por la ley

No pago del salario en dinero en los periodos establecidos por la ley.



En declaraciones al portal Infobae, el ministro (e) del Trabajo, Edwin Palma Egea, afirmó que preocupa mucho que durante los últimos tres años solamente existen 36 quejas que tienen que ver con la vida, integridad y la seguridad personal.



En ese sentido, Palma hizo un llamado a los trabajadores para que denuncien cualquier irregularidad, maltrato o acoso en el ámbito laboral y de esta manera prevenir situaciones graves que afecten su integridad.



“Esta situación nos alerta para establecer por qué las personas no están denunciando este tipo de situaciones, que se resumen en acoso o maltrato laboral y, finalmente, tenemos que ver casos extremos como los que se registraron en la empresa Charry S.A.S. de la ciudad de Ibagué. Hago un llamado para que las y los trabajadores no se dejen intimidar cuando existan casos de maltrato laboral y acudan a las entidades competentes”, dijo el viceministro al citado medio.



(Le recomendamos: Recomendaciones para ahorrar dinero y disfrutar del fin de Año sin preocupaciones)

Apareció el jefe denunciado por maltrato laboral en Ibagué

El Ministerio de Trabajó tomó una fuerte medida en contra de la empresa de los hermanos Diego y Gustavo Charry ante las denuncias de maltrato laboral que hicieron los empleados, quienes grabaron en video cómo fueron insultados e intimidados en Ibagué.



Uno de los hermanos apareció ante la polémica suscitada y entregó explicaciones de lo que pasó.



Al principio, había trascendido que la empresa involucrada era Casta Agroindustrial Ganadera. Luego de revisiones del Ministerio de Trabajo, se constató que tiene el registro mercantil inactivo, por lo cual las medidas fueron impuestas en contra de Charry Trading S.A.S y Varchar S.A.S.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Charry entregó explicaciones al Ministerio de Trabajo. Foto: Redes sociales / Ministerio de Trabajo

De acuerdo con la denuncia, Diego Charry convocó a sus empleados, los hizo formar y les lanzó varios improperios. A la reunión minutos después llegó su hermano Gustavo.



(Le puede interesar: Mantenga su dinero seguro: así puede detectar cuando un cajero automático fue alterado)



En ese instante, una de las empleadas lo confrontó y le dijo que exigía respeto. "Él explotó y la emprendió contra nuestra compañera", dijo Mario Alejandro Castillo, trabajador, para Caracol Radio.

Aparece el acusado por maltrato laboral en Ibagué: 'Hay una razón humana' El Ministerio de Trabajó tomó una fuerte medida en contra de la empresa de los hermanos Diego y Gustavo Charry ante las denuncias de maltrato laboral que hicieron los empleados, quienes grabaron en video cómo fueron insultados e intimidados en Ibagué. Los hermanos Charry. Foto: Redes Sociales

También puede leer:

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS