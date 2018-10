Los puntos centrales de la nueva reforma tributaria

La ley de financiamiento que presentó el Gobierno al Congreso de la República se hará a la medida.



Para pobres: No pagarán IVA. Y se les devolverá a través de un mecanismo parecido al Sisbén. Para el resto, el IVA sería ampliado a todos los productos de la canasta familiar, menos a servicios públicos y salud. Además, el tributo bajará gradualmente del 19 al 17 %.

IVA

El IVA bajaría su tarifa general del 19 % al 18 % el año entrante, y a 17 % en el 2021. Aunque más del 60% de la canasta ya estaba gravada –en su mayoría con el impuesto general– habrá algunos productos que serán incluidos, de manera que queda exenta solo el 20 %.



Hoy, el 53 por ciento de la canasta familiar se paga con la tarifa general del 19 por ciento.



La propuesta incluye hacerle la devolución de aproximadamente 51.300 pesos mensuales a unos 4,3 millones de hogares con ingresos inferiores a 789.000 pesos al mes, dependiendo del puntaje del Sisbén.



En el proyecto se plantea ampliar la base de productos sobre los que se paga IVA, mientras que a los hogares pobres se les entregará por adelantado lo que ellos cancelarán por ese tributo.



Así mismo, se dejan sin gravar servicios de salud, arriendos y servicios públicos.

Imporrenta

La tarifa efectiva para una empresa pasará de 69, 7% de sus utilidades a 57,9 % de aquí al 2022.



El mecanismo para lograr una reducción en la tasa de tributación se dará por medio de permitirles a las empresas la deducción de los tributos de industria y comercio, el gravamen a los movimientos financieros (4 x 1.000) y la deducción del 100 % del IVA por la adquisición de bienes de capital.



Asimismo, se revive el impuesto a la riqueza para personas naturales cuya base gravable supere 3.000 millones de pesos anuales.



El Gobierno dice que quien hoy no declara no declarará; el que ya declara, pero no debe pagar, no deberá pagar en el futuro, y el que declara y paga, seguirá pagando lo mismo, si sus ingresos no superan los 35 millones de pesos mensuales.



Sin embargo, quienes ganan más de 35 millones de pesos al mes, sí tendrán que pagar más impuesto de renta, con una tarifa del 37 por ciento.



Así mismo, se propone deducir de ese impuesto el 100 por ciento del IVA pagado en compra de bienes de capital, como en Chile y México. El proyecto también contempla una deducción del 50 por ciento de lo pagado por el 4 x 1.000.



Con estos mecanismos se espera bajar en 10 puntos la tarifa efectiva de renta, para mejorar la competitividad de las empresas.

Exenciones

En lugar de las exenciones que hoy se pueden acumular, por diferentes motivos hasta un 40 por ciento del ingreso neto, se unificarán en una sola del 35 por ciento.

Nuevos negocios

El Gobierno propone una exención del impuesto de renta por diez años para emprendimientos en el campo que generen un mínimo de empleos permanentes, y otra, de 5 años, con la misma condición del empleo, para nuevos negocios de tecnología y creatividad.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS