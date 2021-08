Líos con filtraciones y pasos en edificios que amenazan ruina

“Vivo en una copropiedad de régimen de propiedad horizontal. Uno de los propietarios del quinto piso presenta problemas de filtraciones permanentes. Incluso ya le está afectando su salud. Igualmente no realiza los pagos de administración correspondientes. La administración no le da solución, alegando que no está al día. Lo preocupante es que, a futuro, incluso se podrían ver afectados los apartamentos vecinos del mismo piso. ¿Qué procedimiento se debe seguir, si la administración y el Consejo no realiza los correctivos respectivos?”

El caso planteado es de frecuente ocurrencia. Los propietarios se abstienen de pagar las expensas comunes, debido a que la administración no realiza oportunamente las obras en los bienes comunes, ocasionándoles perjuicios. Igual sucede cuando se presentan hurtos u otras situaciones, que podrían atribuirse a fallas de la administración. Es necesario diferenciar los deberes que tienen los propietarios y usuarios, y las obligaciones que corresponden al administrador.



Uno de los principales deberes de los propietarios de unidades privadas de un edificio o conjunto es el pago de las cuotas de administración, debiendo solicitar a la administración la reparación de los arreglos que se requieran.



Ante el no pago oportuno de las expensas comunes ordinarias o extraordinarias, la administración debe proceder al cobro respectivo (adicionando los intereses de mora), en principio de manera directa y si es el caso a través del cobro judicial. De igual forma se podrán imponer, por parte de la asamblea o el consejo según el caso, las sanciones de suspensión de ciertos bienes y servicios comunes, así como incluir el nombre de las personas morosas en los documentos y listados señalados por el reglamento y por la Ley.



Por otra parte, el administrador debe adelantar las obras necesarias para solucionar los problemas de filtración en las áreas comunes y que comienza a ocasionar perjuicios a los bienes privados. Como lo indiqué anteriormente, esta obligación es independiente del hecho de que las personas afectadas se encuentren o no al día en sus cuotas de administración.



Desde luego, para este fin deberá acudir a las expensas comunes y si es del caso y está autorizado, al fondo de imprevistos. De acuerdo con la Ley 675 de 2001, el administrador no solo estaría incumpliendo con el contrato respectivo, sino que deberá responder por los perjuicios que ocasione a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros y uno de los casos en que se presume su culpa leve es en el incumplimiento de sus funciones o del reglamento de propiedad horizontal.



No obstante lo conceptuado, el caso deberá ser resuelto a través de los mecanismos de solución de conflictos, previstos en el reglamento y en la Ley, partiendo del Comité de Convivencia.

Foto de referencia. Foto: iStock

“Un grupo de propietarios manifiesta su preocupación ante el estado físico, cada vez más grave del edificio, que fue construido hace más de 30 años. Preguntan ¿qué medidas se recomiendan en caso de que una parte o todo el edificio, esté amenazando ruina?”



De manera inmediata se deben realizar los estudios técnicos para determinar los daños y el origen de los mismos y para reunir a la asamblea de propietarios con el fin de que se ordene la ejecución de las obras correspondientes. Para ello, si el valor no está cubierto con el presupuesto, se deberán decretar cuotas extraordinarias, recordando desde luego lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 675 de 2001, sobre la posibilidad de que la asamblea autorice al administrador para disponer de una parte del fondo de imprevistos.



Dependiendo del porcentaje de deterioro del edificio, refiriéndome a la parte legal, se podrá dar aplicación a lo consagrado en la Ley de propiedad horizontal, con referencia a su demolición o reconstrucción.



Por regla general, en los edificios construidos y que ya están habitados u ocupados (porque no siempre se trata de vivienda), sino que puede ser de otros usos o de uso múltiple, el administrador debe acudir de inmediato a la compañía de seguros correspondiente y revisar la póliza. De igual manera, se deberá dirigir ante la entidad distrital o municipal de gestión de riesgos para poner en conocimiento el hecho e instaurar las acciones policivas pertinentes para que se imparta la orden de Policía de “mantener, reparar, construir, cerrar o reconstruir un inmueble en mal estado o que amenace ruina, con el fin de regresarlo a su estado original o para que no implique riesgo a sus moradores y transeúntes.



Esta orden puede aplicarse a cualquier clase de inmueble. Se incluye en esta medida el mantenimiento y cerramiento de predios sin desarrollo o construcción (Artículo 186).

Las responsabilidades

Las normas establecen que los constructores de edificaciones, responden hasta por 10 años por estabilidad y fallas estructurales en los edificios. En tal orden, deberán acatar las normas de sismo-resistencia, la ley de vivienda de segura (para edificios construidos a partir de su vigencia), las normas urbanísticas sustantivas y de trámite aplicables al inmueble.



Por tal motivo, deberán haber presentado los estudios de suelos, cálculos estructurales y demás requisitos y documentos consagrados por las normas.



Desde la entrega del edificio, los propietarios y los administradores asumirán el mantenimiento, conservación y reparación de los bienes comunes y desde luego cada propietario de su bien privado.



Las autoridades policivas, son las que ejercen el control de las obras. Ello significa que verificarán si tienen licencia y planos aprobados, también cualquier daño en la construcción y ordenarán su demolición en caso de que esta amenace ruina. También intervienen las entidades de riesgos, que en el caso de Bogotá es el Idiger.



En caso de que se vea un edificio en riesgo se sugiere acudir directamente a esta entidad para la evaluación del estado del mismo y a las autoridades policivas para efectos de lo dispuesto en los Artículos 186 y 194 de Código Nacional de Policía y Convivencia.



Este último establece lo relacionado con la demolición de obra que consiste en “la destrucción de edificación desarrollada con violación de las normas urbanísticas, ambientales o de ordenamiento territorial, o cuando la edificación amenaza ruina, para facilitar la evacuación de personas, para superar o evitar incendios, o para prevenir una emergencia o calamidad públicas”.DÓNDE Y CUÁNDO Vivienda & Construcción cuenta con los análisis de la consultora del sector de la construcción y las copropiedades, que responde en esta página cada sábado a interrogantes que los lectores envían al correo: redaccioneconomicas@eltiempo.com

*Nora Pabón Gómez

Abogada y asesora externa