Pensionarse es uno de los temas más importantes de la vida, así no se medite sobre ello desde un primer momento. El afán de la cotidianidad y el día a día muchas veces hacen que no se piense en un futuro tan lejano, pero es necesario ir tomando acciones desde la juventud, para no llevarse sorpresas en la vejez.

Según un artículo publicado por la experta Anne Lester, extrabajadora de la compañía JPMorgan Asset Management, empresa que brinda servicios asociados a los procesos de inversión y manejo de activos, para el medio estadounidense ‘CNBC’, existen seis errores claves que cualquier persona, que quiera retirarse y vivir una vida plena, debería evitar.



(Le puede interesar: Las claves para evitar robos cibernéticos durante las compras navideñas).

Facebook Twitter Linkedin

Cada peso vale para poder tener una jubilación más tranquila Foto: iStock

Primer gran error: no ahorrar ‘juiciosamente’ para la jubilación



Cuando se comienza la vida laboral, el hecho de pensionarse puede parecer algo lejano. De hecho, si bien es cierto que en Colombia mientras se esté trabajando se debe aportar al sistema de salud y pensión, es importante hacerlo sin falta, en todo momento, así sea trabajador independiente.

Facebook Twitter Linkedin

Es importante pensar en la jubilación desde una temprana edad. Foto: iStock

Recuerde que puede hacerlo en planes públicos, como Colpensiones, o privados, y funcionan como si fueran una especie de cuenta de ahorro. En ella se guardan las aportaciones que realice mensualmente, más los intereses que estas aportaciones van generando a lo largo del tiempo.



Al final, según la empresa y el monto que haya ahorrado, se determinará cuánto ganará mes a mes después de que se retire de trabajar.

Segundo: no tener un fondo de emergencia

Tener un fondo de emergencia es lo ideal con el fin de evitar deudas significativas o para salir de apuros sin descuadrar sus cuentas.



Según Lester, este fondo debería cubrir de tres a seis meses de gastos de manutención para que pueda sobrellevar cualquier evento inesperado, como la pérdida del trabajo o problemas médicos costosos.

Facebook Twitter Linkedin

Esto podrá ayudarle en caso de que pierda su empleo. Foto: iStock

Así mismo, se recomienda que este dinero esté depositado en una cuenta de ahorros con el fin de que pueda acceder a él sin ningún problema en caso de requerirlo.



(Además: Ingreso solidario: definen quiénes recibirán subsidio de $500.000 en diciembre).



No obstante, tenga en cuenta que el autocontrol también es importante. Recuerde que esto es para emergencias significativas, no gastos pequeños que pueden llegar a suplirse de otra manera.

Tercero: no tener seguros

Comprar un seguro de vida o de salud puede significar grandes costos a largo plazo que muchas veces no se están dispuestos a asumir. Aun así, es recomendable contar con dos pólizas puntuales en caso de cualquier emergencia.

Facebook Twitter Linkedin

Estos seguros le podrían permitir asistir al médico en cualquier circunstancia. Foto: iStock

La primera es un seguro de salud. Bien sea la EPS o si puede un plan complementario o medicina prepagada, lo importante es que siempre esté cubierto por si llega a presentarse alguna calamidad o situación de gravedad.



El segundo es un seguro de vida. Esto le dará bienestar y seguridad a sus seres queridos en caso de muerte súbita, ya que les ayudará a solventar ciertos gastos según lo que se acuerde en el contrato.

Cuarto: dejarse en un segundo lugar

Cuando se es padre, uno de los errores más grandes es empezar a ahorrar e invertir en los hijos, dejándose a sí mismo en un segundo plano. Tenga en cuenta que hay muchas formas de financiar la educación superior o media por medio de terceros; sin embargo, en cuanto a las pensiones, es necesario seguir aportando al régimen.



Procure no dejar de hacerlo, o de lo contrario, su ahorro y día de retiro estará cada vez más lejos de la meta.

Quinto: los terrenos no siempre lo son todo

Facebook Twitter Linkedin

Tener muchas viviendas puede ser un arma de doble filo. Foto: iStock

Ser propietario de una vivienda es gratificante y puede conducir a la creación de riqueza, pero eso no está garantizado.



La manutención de las mismas y el pagar los servicios cuando no estén en uso pueden llevarlo a gastos innecesarios.



(Siga leyendo: Nequi: ¿por qué estan embargando algunas cuentas de usuarios?).



Así mismo, en medio de una crisis económica es muy poco probable que alguien pueda pagar altos costos de arrendamiento o compra.



Es por ello que se recomienda pensar muy bien sobre los pros y contras de un terreno al momento de adquirirlo.

Sexto: pagar poco, pero llevar encima intereses exorbitantes

Si tiene préstamos estudiantiles con tasas de interés altas o deudas de tarjetas de crédito, Anne Lester sugiere pagarlos lo más rápido posible antes de concentrarse en otro tipo de préstamos o deudas.

Facebook Twitter Linkedin

Las tarjetas débito pueden ayudarle a evitar el uso excesivo de las tarjetas de crédito. Foto: iStock

Priorice aquellos que tienen altas tasas de interés y trate de saldarlos antes que cualquier otro.



Por otro lado, evite involucrarse en este tipo de deudas, a menos de que sea absolutamente necesario.

Más noticias

Descuentos en BlackFriday 2022 en Colombia

Lo que le puede pasar si estornuda muy fuerte con los ojos abiertos

Juan Daniel Oviedo revela cuál era su 'jugoso' sueldo en el Dane

Tendencias EL TIEMPO