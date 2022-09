Por décima vez consecutiva, Natixis Investment Management, compañía francesa de gestión de activos y fondos de inversión, presentó el tan esperado Índice Global de Jubilación que se realiza anualmente. ¿Los resultados? Una gran ola de preocupación e incertidumbre por la presión creciente a la que se está enfrentando el sistema pensional en algunos territorios a lo largo y ancho del globo.



(Lea también: Iván Duque: la pensión que reciben todos los expresidentes en Colombia).



El informe, que presenta un análisis detallado acerca de las naciones que brindan una mayor seguridad pensional, evaluó a 44 países en todo el mundo a través de 18 subíndices de rendimiento agrupados en cuatro grandes grupos.

- Salud: Esperanza de vida, gasto en salud per cápita y gasto en salud no asegurado

- Finanzas en la jubilación: Dependencia de la vejez, préstamos bancarios en mora, inflación, tasas de interés, presión fiscal, los factores que afecten la economía nacional por la gobernabilidad y la deuda pública.



- Calidad de vida: Felicidad, calidad del aire, agua y saneamiento, biodiversidad, hábitat y factores ambientales.



- Bienestar material: Igualdad de ingresos, renta per cápita y desempleo.

La empresa evaluó a 44 países en todo el mundo a través de 18 subíndices de rendimiento. Foto: iStock

Los resultados no se mostraron nada alentadores para unos cuantos países latinoamericanos y, en especial, para Colombia, el cual cayó de manera estrepitosa al puesto 42 de los 44 mercados evaluados en el ranquin del Global Retirement Index (GRI).



(Siga leyendo: Porvenir avanza de forma sostenible y con aportes a la sociedad).



La inflación, la volatilidad de los mercados y las bajas tasas de interés son algunos de los factores que estarían azotando a los fondos de pensiones, de acuerdo con el GRI.



Al parecer, el panorama no pinta muy bien cuando de alcanzar un retiro saludable y seguro se trata. Si no que lo digan las cifras que sustentan que 2022 podría ser uno de los peores años para jubilarse en los últimos tiempos.

¿Colombia es un buen país para pensionarse?



Según los datos revelados por la investigación internacional de la compañía francesa, el país colombiano descendió en términos de seguridad para la jubilación.



Las cifras no mienten: luego de estar en el puesto 40 para el año 2021, cayó dos posiciones y se hizo merecedor del lugar 42 del ranquin en este 2022. Es decir, que pasó de tener una puntuación global de 45 por ciento el año pasado a hacerse con un porcentaje mucho menor en lo que va de este año.



(De interés: Clase alta en Colombia: ¿quiénes son y cuánto ganan?).



34 por ciento es la puntuación mundial que le otorga a Colombia el título del penúltimo peor país para jubilarse este 2022. Gran parte de su caída en el listado se lo debe a algunos subíndices de estudio que revelaron que la nación latinoamericana no presenta mejoría alguna, especialmente en calidad de vida y bienestar material.

Colombia descendió en el listado de seguridad pensional. Foto: iStock

De esta manera, sus resultados quedaron así:



- Ocupó el 17º lugar en la categoría de finanzas para la jubilación, pues se mantuvo constante con respecto al 62 por ciento que obtuvo el año pasado. Mientras que hace una década, en 2012, alcanzó un porcentaje de 69.



- Se hizo con el puesto 37º en salud, en tanto obtuvo 60 por ciento este año, frente al 61 por ciento que logró en 2021 y el 42 por ciento que alcanzó en 2012.



- En cuanto a calidad de vida llegó a la posición número 38 gracias al 56 por ciento que obtuvo este 2022 en comparación al 59 por ciento que se llevó el año pasado.



No obstante, si se mira una década atrás, es una cifra que ha ido descendiendo de manera constante. Para 2012 este factor alcanzaba un porcentaje de 72.



- Quizá uno de los subíndices en el que peor le fue al país colombiano es en el de bienestar material, pues se hizo con el puesto número 43 del listado. Obtuvo 6 % en 2022, frente al 19 % en 2021; y el 15 % en 2012.

Habrá que tomar decisiones difíciles mientras los responsables políticos se esfuerzan por conciliar los balances con los compromisos de las prestaciones públicas de pensión y asistencia sanitaria FACEBOOK

TWITTER

Ante el revelador panorama, José Luis León, el jefe de Natixis IM para Colombia y Perú aseguró en el informe que: “Los retos a los que nos enfrentamos ahora y a los que nos enfrentaremos en el futuro son claros. Acertar con la jubilación y ayudar a que los individuos puedan vivir con dignidad después de sus años de trabajo es una cuestión de sostenibilidad fundamental para la sociedad”.



(Puede leer: España incrementará la edad de jubilación a partir del 2023).



Además, no perdió la oportunidad para hacer un llamado a los dirigentes, quienes según él, tendrán que enfrentar situaciones complejas. “Habrá que tomar decisiones difíciles mientras los responsables políticos se esfuerzan por conciliar los balances con los compromisos de las prestaciones públicas de pensión y asistencia sanitaria”, concluyó.

Además de Colombia, ¿qué otros países tienen bajos índices de seguridad pensional?



De acuerdo con el listado realizado por Natixis Investment Management, a la nación colombiana la precede en el ranquin países como Turquía (puesto 41), Grecia (puesto 40), China (puesto 39), España (puesto 38) y Rusia (puesto 37).



En el caso de Grecia y Turquía, ambos territorios se han mantenido en las últimas posiciones del listado. El año pasado Turquía tenía la poco deseada etiqueta de ser el país con la calificación más baja para las finanzas en jubilación (43 %), la cual es, justamente, la columna vertebral del ranquin. Este año, el porcentaje se mantuvo igual.



(Le recomendamos: Cuando el pensionado fallece ¿Quién obtiene la pensión?).

India ocupó el lugar 44 en el listado. Es decir, el último puesto. Foto: iStock

Por su parte, India, el vasto país de Asia del Sur se posicionó último en el listado, pues alcanzó una puntuación de 3 por ciento en calidad de vida, de 13 por ciento en bienestar material, de 4 por ciento en salud y de 62 por ciento en finanzas de jubilación, categoría en la que superó a Turquía, Grecia, México y Letonia.

El top 5

1. Noruega

El país escandinavo fue uno de los territorios que presentó una magistral recuperación. Después de mantenerse en el tercer puesto durante cuatro años consecutivos remontó y se erigió como el líder del listado este 2022. Y no es para menos, los porcentajes de sus subíndices dan cuenta de una alta seguridad de jubilación.



Noruega obtuvo uno de los índices de salud más alto (91%) junto con países como Luxemburgo y Japón, que se ubicaron en los puestos 7 y 22, respectivamente. En comparación con el año anterior, alcanzó un crecimiento del 1 por ciento, pues en 2021 logró un porcentaje de 90.



(Además: La puja por la megapensión de más de 50 excongresistas).

El índice de salud del país escandinavo es muy alto. Foto: iStock

En cuanto al resto de factores evaluados tampoco se quedó atrás. La nación de Europa septentrional consiguió 69 por ciento en finanzas de jubilación, 87 por ciento en calidad de vida y 79 por ciento en bienestar material para una puntuación global de nada más y nada menos que 81 por ciento.

2. Suiza



El país helvético volvió a repetir posición al igual que en el año anterior. Ningún otro territorio, además de Noruega, Luxemburgo y Japón, pudo anteponerse a su sólido porcentaje en materia de salud y calidad de vida.



Con un porcentaje de 90 por ciento en salud, 74 por ciento en finanzas de jubilación, 86 por ciento en calidad de vida y 69 por ciento en bienestar material, Suiza continuó en la segunda posición.



(Le puede interesar: Corte estudiará demanda para que mujeres se pensionen con 1.000 semanas).

Suiza se mantuvo en el segundo puesto del listado al igual que el año pasado. Foto: iStock

Su puntuación total (80%) no alcanzó a arrebatarle el primer lugar a Noruega en este reñido listado.

3. Islandia



La nación insular nórdica fue una de las grandes sorpresas del ranquin. Con una calificación global de 79 por ciento frente al 83 por ciento del año pasado, cayó dos posiciones por debajo del primer puesto que se había acostumbrado a obtener durante tres años consecutivos. La corona le fue considerablemente arrebatada por Noruega.



(Lea también: Cuenta Pensión, la opción para disfrutar los beneficios de Bancoomeva).



Lo que sí no cambió fue la baja cifra que alcanzó en finanzas de jubilación, categoría en la que obtuvo un porcentaje de 68. Mientras que en subíndices como salud, calidad de vida y bienestar material logró resultados de 88, 86 y 77 por ciento, respectivamente.

Islandia obtuvo una calificación global de 79 por ciento. Foto: iStock

Cabe resaltar que en el 2021 aumentó en cinco puntos su valoración en igualdad de ingresos, renta per cápita y desempleo, a diferencia del 2022.

4. Irlanda

Ninguna nación pudo quitarle el cuarto lugar a la república parlamentaria europea que se mantiene, al igual que el año pasado, entre el competitivo top 5 del listado. Esta vez logró asegurar su permanencia con un alto índice de salud (89%) y estables porcentajes en las otras áreas generales.



(Siga leyendo: ¿Vive en el exterior? Así puede cotizar para su jubilación en Colombia).



Aunque supera a muchos otros territorios evaluados, la realidad es que algunas de sus puntuaciones resultan muy bajas. Gran prueba de ello es que tan solo tuvo un indicador por encima de 80 %: salud. En el caso de finanzas de jubilación alcanzó un 70 por ciento, mientras que en calidad de vida y bienestar material consiguió 80 y 67 por ciento, respectivamente.

El indicador más alto de Irlanda fue salud con 89 por ciento. Foto: iStock

Su puntuación global fue de 76 por ciento.

5. Australia

El país del continente oceánico logró, por poco, introducirse en el apretado top 5, dejando tras de sí naciones como Nueva Zelanda (sexto puesto), Luxemburgo (séptimo puesto), Países Bajos (octavo puesto), Dinamarca (noveno puesto) y República Checa (décimo puesto).



Para este año la Mancomunidad de Australia escaló dos posiciones, pasó del séptimo puesto en 2021 al quinto lugar en 2022, ubicándose en el antiguo espacio de Países Bajos.

Australia le ganó a países como Nueva Zelanda y Luxemburgo. Foto: iStock

Según los resultados arrojados en GRI, sus resultados quedaron así: salud (88%), finanzas en la jubilación (72%), calidad de vida (77%) y bienestar material (66%). Todo esto para una calificación global de 75 por ciento, un número menor que su antecesor, Irlanda.

El ranking definitivo

1. Noruega

2. Suiza

3. Islandia

4. Irlanda

5. Australia

6. Nueva Zelanda

7. Luxemburgo

8. Países Bajos

9. Dinamarca

10. República Checa

11. Alemania

12. Finlandia

13. Suecia

14. Austria

15. Canadá

16. Israel

17. República de Corea

18. Estados Unidos

19. Reino Unido

20. Bélgica

21. Eslovenia

22. Japón

23. Malta

24. Francia

25. Estonia

26. Polonia

27. Singapur

28. Portugal

29. Chipre

30. Eslovaquia

31. Italia

32. Hungría

33. Lituania

34. Chile

35. Letonia

36. México

37. Rusia

38. España

39. China

40. Grecia

41. Turquía

42. Colombia

43. Brasil

44. India

El reporte también indicó que: “El incremento importante de los precios del petróleo, los alimentos y la vivienda están reduciendo el poder adquisitivo de los pensionados y suponen una lección económica fundamental para quienes planifican su cierre laboral. Los profesionales financieros de todo el mundo afirman que subestimar el impacto de la inflación es el error número uno que cometen los inversionistas en su planificación de la jubilación”.

