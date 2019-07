¿Qué tanto hay que trabajar en cada país para tanquear el carro?

Colombia ocupa el puesto número 16 entre los países del hemisferio en donde un sueldo promedio alcanza para comprar más gasolina. Así lo establece la medición realizada por Picodi, una plataforma en internet que investiga y compara precios.

Si bien en Colombia, comparado con el del resto del continente, el precio de la gasolina es el cuarto más barato entre los 22 países analizados por el portal, si se mide con respecto al sueldo promedio, se baja al puesto 19 en esa escala.



Para los trabajadores colombianos, el sueldo promedio es de 1’036.838 pesos, que alcanzan para 430 litros de gasolina. Entre tanto, en Estados Unidos, los trabajadores reciben, en promedio, 3.615 dólares (equivalentes a más de 11 millones de pesos), que sirven para 4.711 litros.



En materia de sueldos, el ingreso laboral promedio de los trabajadores colombianos ocupa el puesto 19 entre los países de América, en un escalafón que, en el continente, es encabezado por Estados Unidos. Mientras que el ingreso promedio de los trabajadores colombianos, expresado en dólares, es de 320 al mes, en Estados Unidos es de 3.615 mensuales.



Asimismo, Estados Unidos es uno de los países del mundo, según el portal Picodi, en donde el sueldo alcanza para comprar mayor cantidad del combustible.



Sin embargo, donde el ingreso mensual permite una mayor compra es en Venezuela; pese a que el salario promedio que recibe un trabajador al mes es de los más bajos, equivalente a 29 dólares, por los precios históricamente mínimos de la gasolina en ese país, alcanzaría para la enorme cantidad de 14.000 millones de litros.



No obstante, comprar gasolina en esa nación se ha vuelto un gran problema debido a que las personas deben destinar horas a hacer fila para lograr tanquear sus vehículos.

En Argentina, el salario promedio de un trabajador es de 580 dólares, con los que se pueden comprar 607 litros de gasolina. En Chile se logra conseguir 657 litros de gasolina con un salario promedio de 795 dólares.



México, por su parte, tiene un salario promedio equivalente a 509 dólares, y la cantidad de este combustible que puede llegar a comprar una persona con su salario son 473 litros.



Además, en Ecuador, la cantidad de gasolina que se puede adquirir con un sueldo promedio de 533 dólares son 1.088 litros.



En cambio, en Cuba el salario promedio equivale a 31 dólares mensuales, que alcanzan para comprar 26 litros.

Otros continentes

Fuera de los países de América, las naciones en donde los sueldos alcanzan para más litros de gasolina son Catar, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Suiza, Arabia Saudita, Japón y Noruega. En ellas se pueden comprar entre 2.000 y 6.000 litros de gasolina, y el costo de esta puede estar entre los 0,48 y los 1,91 dólares.



Si bien uno de los precios más elevados de la gasolina es el que se cobra en Noruega, donde el litro vale 1,91 dólares, comprarla representa un menor esfuerzo para la gente, pues sus salarios son comparativamente más altos en relación con los de otros países.



La gasolina también tiene un precio alto en Dinamarca, país en el que por cada litro se cobra el equivalente a 1,79 dólares.



Entre tanto, en países como Madagascar o Zambia, los litros que se pueden comprar con un sueldo promedio son muy pocos. En el primero, solo se pueden adquirir 42 litros y en el segundo, 137 litros.



Y mirando de nuevo los países de América, en Uruguay es donde el precio del combustible por litro es el más alto. Allí, su costo es el equivalente a 1,58 dólares, que son unos 5.118 pesos colombianos.



Por su parte, Uruguay, Chile, República Dominicana, Cuba, Perú y Brasil tienen el precio más alto por litro de gasolina.



Por ejemplo, en Cuba, el costo de un litro es de 1,18 dólares, que equivalen a 3.821 pesos, y en Uruguay, el precio de la gasolina es de 1,58 dólares, es decir, 5.116 pesos (una de las más caras).



En cambio, en países como Colombia, Bolivia, Estados Unidos y Ecuador, el precio de la gasolina no supera los 0,77 dólares.



YOLANDA ISABEL AMAYA M.

Economía y Negocios

