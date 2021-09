Colombia, uno de los países donde el ahorro para pensiones renta más

El ahorro pensional que más de 17,5 millones de colombianos tiene en las administradoras de fondos pensionales privadas (AFP) ha rentado cerca de 12 billones de pesos en los primeros siete meses del presente año, según lo revelado por Asofondos, gremio que representa a dichas entidades.



Al corte de julio, en las AFP Colfondos, Porvenir, Protección, y Skandia, los afiliados acumularon un ahorro total de 333,8 billones de pesos, los cuales han rentado, en los últimos cinco años unos 88,8 billones.



Un reciente reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ​(Ocde), que presenta una descripción general de los ahorros pensionales en los 38 países miembros de la organización y 52 países que no son miembros, destaca que “tres países de América Latina registraron las rentabilidades reales anuales promedio de los últimos 15 años más elevadas: Colombia (6,2 por ciento), República Dominicana (6,8 por ciento) y Uruguay (5,2 por ciento)”.



La rentabilidad de Colombia fue la más alta entre los países miembros de la Ocde, ya que República Dominicana no hace parte de este organismo. Además, el informe resalta la importancia de las rentabilidades de largo plazo: “Los rendimientos a largo plazo son más importantes que los rendimientos anuales. El ahorro para la pensión es a largo plazo”, indicó Asofondos al citar el informe de la Ocde.



E gremio destaca que la rentabilidad de los fondos colombianos en los últimos 15 años ha sido de 6,7 por ciento y se mantiene como la más alta dentro de la medición de dicho organismo internacional y como la segunda entre los países que abarca el estudio, superada solo por, una vez más, República Dominicana (6,8 por ciento).



"Los resultados de ahora y los de largo plazo ratifican la importancia de contar con estrategias de diversificación en las inversiones, sobre todo en coyunturas como la actual, pues las AFP aprovechan para comprar activos a muy buenos precios, y a la vez lograr ganancias importantes mediante inversiones en otros activos, al alza", explica Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, quien destaca que es lo que se ha visto ahora con activos del exterior que han presentado ganancias significativas en renta variable y renta fija, así como en vehículos de inversión, como los fondos de capital privado, que han compensado la volatilidad observada en los activos de países emergentes.



