Si cuenta en estos momentos con un monto de dinero extra, los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) son una de las opciones que tiene para poder proteger sus ahorros ante la alta inflación, que llegó a 13,25 por ciento anual en enero.



Se trata de un mecanismo administrado por fiduciarias y comisionistas de bolsa a través del cual se invierten los recursos de varias personas en un portafolio de activos.



(Puede leer también: Los bancos que ofrecen los CDT más rentables)

Hay dos tipos: financieros como acciones, bonos corporativos, CDTs y TES, entre otros, y no financieros como inmuebles, derechos de contenido, etc.



Los FIC invierten en títulos emitidos por empresas de diferentes sectores económicos, lo cual le permite a los inversionistas aplicar el principio de la diversificación.



Uno de sus beneficios es que las personas pueden vincularse por un bajo monto, desde 30.000 pesos, en algunos casos.

Mejores rentabilidades

Como los recursos son gestionados de manera colectiva, los resultados económicos que se obtienen son distribuidos proporcionalmente entre todos los inversionistas. En estos momentos, hay diversas tasas de rentabilidad según el perfil de riesgo.



Aquí le mostramos las rentabilidades mensuales, semestrales y anuales más altas. No obstante, hay que tener en cuenta que esta información suministrada por LVA Índices tiene como corte el 13 de febrero y que no es un compromiso para los FIC que se pacten hoy.



Dentro de los fondos de renta fija pesos de liquidez los que tienen la mayor tasa mensual son el FIC Sura renta fija Colombia- Serie A, con una rentabilidad de 20,25 por ciento, seguido del FIC Occidenta- Pymes y persona natural, de 20,21 por ciento; y el FIC Valor Plus I – TP1, de 19,89 por ciento.



Si por ejemplo miramos los fondos de renta fija internacional está Alianza Renta Fija Mercados Emergentes – Tipo 1, con una rentabilidad mensual de 44,0 por ciento.



En los fondos de renta fija pesos de largo plazo, el Fondo Alianza renta fija mercados emergentes – Tipo 1 está ofreciendo una tasa de 44 por ciento mensual y de 30,2 por ciento semestral.

Facebook Twitter Linkedin

Los FIC invierten en títulos emitidos por empresas de diferentes sectores económicos, lo cual le permite a los inversionistas aplicar el principio de la diversificación. Foto: iStock

Fondos Renta Fija Pesos de Liquidez (13 de febrero)

ADMINISTRADOR NOMBRE FIC MENSUAL (%) SEMESTRAL (%) ANUAL (%)



1 Fiduciaria Sura FIC SURA RENTA FIJA COLOMBIA - Serie A 20,3 10,1 3,4

2 Fiduoccidente FIC OCCIRENTA - PYMES Y PERSONA NATURAL 20,2 12,5 8,4

3 Fiduciaira Corficolombiana FIC Valor Plus I - TP1 19,9 11,7 7,4

Fondos Renta Fija Nacional Entidades Públicas (13 de febrero)

ADMINISTRADOR NOMBRE FIC MENSUAL (%) SEMESTRAL (%) ANUAL (%)



1. Fiducoldex FIC Fiducoldex - Fideicomisos SC 21,5 13,5 9,3

2. Itaú Asset Management Itaú Money Market. - Tipo A 21,0 13,0 8,6

3. 3 Fiduciaira Corficolombiana Confianza Plus - Única 20,79 13,0 8,8

Fondo de Renta Fija Internacional (13 de febrero)

ADMINISTRADOR NOMBRE FIC MENSUAL (%) SEMESTRAL (%) ANUAL (%)



1. Alianza Fiduciari ALIANZA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES - Tipo I 44 30 10

2. Alianza Fiduciaria FONDO RENTA FIJA HIGH YIELD - Tipo I 35,0 32,6 17,6

3. BTG Pactual Renta Fija Internacional - Clase A 31,8 34,7 14,9