Existen varios pecados financieros que se comenten al momento de ahorrar y que no permiten mantener unas finanzas personales saludables.



Al manejar recursos puede caer en errores como gastar más de lo que se tiene o no tener un presupuesto ajustado a la realidad de sus ingresos. Acá los principales errores que le pueden salir caros para el bolsillo.

Ojo a los gastos hormiga

Los consumos de montos pequeños que al parecer no tiene un efecto inmediato en el presupuesto tienen un alto impacto en las finanzas personales y también en las familiares, pues por lo general son compras frecuentes de cosas que en realidad no son necesarias.

​

Los cafés, compras de domicilios, los viajes por aplicaciones de movilidad que no están en el presupuesto pueden volverse un gasto fijo y afectar la estabilidad de su ingreso. Piense bien si es necesario o no.​

Cuide la tarjeta de crédito

La tarjeta de crédito, no es la mejor herramienta para hacer los gastos a corto plazo. Nunca subestime la tasa de interés en las deudas y la capitalización de los intereses.

Antes de usar la tarjeta, piense para que la usará, planifique las compras y siempre pagar las deudas a tiempo.

Siempre registre sus gastos

De esta manera será más fácil identificar en dónde está gastando más, que puede recortar y cómo puede ahorrar.



Si no tiene ese hábito es posible que gaste mucho más de lo que puede, de esta forma puede armar un presupuesto, para tener mayor claridad sobre los ingresos y gastos, y para lograr las metas y objetivos planeados.



Otro de los problemas es tener siempre disponible el saldo de la cuenta, pues si no tiene control, puede terminar gastando todo.

Tenga un fondo de emergencia

Ahorre, así sea poco, El tener un fondo de emergencias le servirá para que en el peor de los escenarios cuando pierda un ingreso, tenga suficiente capital para saldar las deudas.



Si se organiza y planea y puede gastar tiene ya una lista de metas que puede ir cumpliendo e ir saneando sus finanzas.

Si tiene preguntas o comentarios o quiere que escribamos un tema para usted, envíe un correo, muy concreto y sin anexos a laules@eltiempo.com.

Más noticias