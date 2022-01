Para cumplir los propósitos que se trazan desde inicio de año resulta casi obligatorio para muchas personas adquirir nuevas deudas en búsqueda de recursos que financien dichos proyectos, como la compra de vivienda, vehículo, realizar un viaje, invertir en educación o iniciar una nueva empresa.



No obstante, reconocer el verdadero estado de las finanzas personales resulta ser, según los expertos, una de las claves para adquirir una deuda y no fracasar en el intento, ya que reconocer la capacidad de endeudamiento lo ayudará a tomar mejores decisiones.



De acuerdo con la Cooperativa de Ahorro y crédito Fincomercio, la principal recomendación es establecer una lista de deudas y pendientes por pagar con el fin de establecer si los ingresos permiten una nueva deuda o si es mejor esperar a tener mejor solvencia y pagar las que se adquirieron en el pasado. Esto es fundamental, dice la entidad, para aprender a decidir en qué momento financiar los gastos, así como decidir y priorizar cuáles lo requieren.

Otro de los consejos de Fincomercio es no gastar de más. Aunque parece una recomendación simple, evitar los gastos innecesarios o las populares ‘tentaciones’ es primordial para cuidar las finanzas y evitar afectaciones mayores que conlleven a adquirir más deudas o el síndrome de la bola de nieve donde las deudas solo crecen.



Por otra parte, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama) señala otras apreciaciones a tener en cuenta. Así, reducir los gastos hormiga, aquellas compras recurrentes y poco significativas que pueden representar un monto grande al final del mes, y priorizar las inversiones sobre las deudas es mandatorio.



De esta forma, a la hora de tomar un crédito es importante evaluar si realmente este es necesario o si existen otras opciones más viables de pago.



En conversación con el diario económico La República, Juan Carlos Mora-director de Bancolombia- aseguró que si bien no existe una época especial del año para endeudarse, sí es importante contar con el presupuesto mensual de ingresos en razón a que en muchos casos, como el de los trabajadores independientes, este monto puede variar y afectar el presupuesto.



En lo que a la cuota mensual de la deuda respecta, con el objetivo de no incurrir en incumplimientos con las entidades bancarias, el experto recomienda tener en cuenta el valor de la misma, el plazo al que se acuerde pagarla, así como los intereses. En este sentido, cabe anotar que el límite de la capacidad de endeudamiento es que la cuota de la deuda no supere los ingresos después de haber realizado la resta respectiva de los gastos mensuales.



A modo de ejemplo, si una persona cuenta con unos ingresos de $1.000 y los gastos suman $800, podría adquirir una deuda cuya cuota no supere los $200.

