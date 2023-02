Durante enero pasado, 25 bancos con operación en Colombia reconocieron una tasa promedio de 17 % en los Certificados de Depósito a Término (CDT) a un año de plazo, una cifra que triplica lo que pagaban un año atrás.



Esa cifra corresponde a los datos que esas entidades informaron a la Superintendencia Financiera en cuanto al reconocimiento por los recursos que sus clientes, personas o empresas les llevan.



Esta tasa es alta, pues con el proceso de normalización monetaria que el Banco de la República puso en marcha desde septiembre de 2021 –incrementando las tasas de interés, y que además no ha terminado, con el propósito de combatir la inflación–, las tasas para las captaciones (CDT y cuentas de ahorro, especialmente) y las de colocación (créditos) han venido subiendo.

Dentro de las estrategias comerciales de los bancos, hay que mencionar que las tasas que pagan están relacionadas con algunos aspectos que pueden variar por las zonas geográficas o los tipos de oficinas.



Dentro del escalafón elaborado por Portafolio, en primer lugar aparece el Banco Santander Colombia, que según el reporte a la Superintendencia Financiera reconoció una tasa efectiva anual del 19,29 % a esos papeles a un año.



Dicho banco desde hace algunos años solamente trabaja con el sector corporativo y no con personas naturales, por lo que esa tasa la pueden disfrutar las empresas que tiene como clientes.



No obstante, hay que tener en cuenta que estas tasas se publican como una referencia, pero no son un compromiso para los títulos que se pacten hoy.



En segundo lugar está el Banco de Bogotá, con una tasa promedio del 18,94 %, esta sí que está dirigida a todos sus clientes, personas naturales y corporativos.

A continuación se encontraba en el primer mes del año el Banco Davivienda, con el 18,51 % en sus CDT a 360 días de plazo.



En el último año se ha presentado una fuerte competencia de las entidades financieras en Colombia por los recursos que reciben del público para cumplir con unos requerimientos técnicos relacionados con la legislación bancaria internacional conocida como Basilea III.



Los bancos necesitan de una buena liquidez para enfrentar el crecimiento del crédito y el Cefen (Coeficiente de Fondeo Estable Neto), que busca que las entidades financieras mantengan un perfil de fondeo estable en relación con sus activos.