En medio de una crisis financiera vender las deudas adquiridas a través de tarjetas de crédito, préstamos de consumo, libre inversión, vehículo y rotativos, entre otros, con diferentes entidades, sin duda es una alternativa válida para bajar costos. Por lo general, esta es una opción recurrente cuando se trata de aliviar la carga financiera del hogar o se quiere ponerle un poco de orden a las finanzas personales.



La mayoría de bancos que operan en el país tienen entre sus portafolios de productos esa opción, por eso no es de extrañar que en cualquier momento reciba una llamada de estos ofreciéndose ‘comprar su cartera de créditos’ en condiciones, quizás más favorables a las que tiene en la actualidad.



Esta puede ser una buena oportunidad para mejorar la disponibilidad de los recursos que maneja mes a mes en su presupuesto, para lo cual las nuevas ofertas incluirán desde menores tasas de interés, plazos más amplios, eliminación de comisiones de manejo, entre otros aspectos claves.



De hecho, el reajuste que se está dando en el mercado con las tasas de interés es una buena oportunidad para obtener buenas rebajas en los costos del crédito, claro, si se logra una buena negociación.



Expertos en finanzas personales advierten que, si bien el tema de los intereses es fundamental, no es lo único que debe tener en cuenta un deudor al momento de negociar la venta de su cartera de crédito con otra entidad.



El primer examen que debe hacer una persona que esté dispuesta a vender sus deudas a otra entidad es el de conciencia y preguntarse qué tan buen deudor es, pues las entidades están dispuestas a negociar y a ofrecer buenas condiciones solo si usted es buena paga y se encuentra al día con sus créditos.



“Ninguna entidad va a querer llevarse un problema de cartera, y si no se tiene buenos hábitos de pago, no clasificará como un cliente potencial para compra de cartera”, advierte un asesor de crédito bancario.

Puntos a analizar

Si ya tomó la decisión de vender su cartera de crédito a otra entidad para mejorar su flujo de caja u organizar sus finanzas, antes de dar el paso definitivo tenga en cuenta los siguientes puntos:



1. Escuche con mucha atención lo que le ofrece la nueva entidad y despeje todas las dudas que tenga al respecto, así no se llevará sorpresas cuando empiece a cancelar el crédito derivado de la compra de cartera.



2. Verifique que la nueva tasa que le ofrecen sea menor a la que paga por el crédito actual, no solo piense en el valor de la nueva cuota mensual.



3. Analice si la compra de cartera incluye un aumento del valor de la deuda y evalúe si en verdad requiere ese dinero adicional. Si lo que busca es aliviar su flujo de caja, no lo acepte.



4. Si el plazo lo aumenta para bajar la cuota, tener en cuenta que tardará más tiempo en cancelar la deuda. Tenga en cuenta, además, que un mayor plazo elevará el costo de la deuda.



5. Evite pagar gastos de comisiones, la venta de cartera no debería tener costo para el deudor en ninguna circunstancia.



6. Verifique que las garantías de la nueva obligación sean las mismas o menores. En lo posible, trate de no comprometer nuevas garantías.



7. Recuerde que el valor de la compra de cartera la gira directamente la nueva entidad al establecimiento con el que se tenía la deuda.



8. Evite que con la compra de cartera la nueva entidad le haga tomar otros productos como seguros, tarjetas de crédito, nuevos préstamos, pues esto, a la larga puede borrar los beneficios de costos y liquidez que está buscando.



El Tiempo