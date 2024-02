Los 10 mandamientos financieros para vivir a 'otro nivel' económico

El equipo de Planeación Financiera Colombia nos ofrece una guía invaluable para ascender a un nuevo estrato económico, delineando principios fundamentales que aseguran el bienestar financiero tanto personal como familiar.



(Le puede interesar: Trabajadores jóvenes, los menos favorecidos con alza salarial en la última década).



A través de una sabiduría práctica y aplicable, nos presentan un camino hacia la estabilidad y prosperidad económicas, sin la necesidad de caer en la trampa de las listas exhaustivas.

Primero y ante todo, subrayan la importancia de honrar nuestro presupuesto como pilar de nuestra salud financiera. Este respeto hacia nuestros límites económicos establecidos es crucial para evitar caer en el sobreendeudamiento, una de las principales barreras para alcanzar la libertad financiera.



En este sentido, la regla de oro es vivir dentro de nuestras posibilidades, evitando gastar más de lo que ingresamos. Este principio parece sencillo, pero es fundamental para mantener nuestras finanzas en equilibrio.



(De interés: Lanzan Renta Joven: qué es, quiénes pueden recibirla y cómo acceder al nuevo beneficio).

Facebook Twitter Linkedin

El ahorro es una inversión a largo plazo. Foto: iStock

En el camino hacia una gestión financiera prudente, el equipo nos recuerda la importancia de diferenciar entre deseos y necesidades. Este discernimiento es vital para evitar compras impulsivas que pueden desviar significativamente nuestros recursos de metas financieras más significativas.



Además, la planificación de gastos se convierte en una herramienta indispensable, especialmente aquellos no recurrentes, permitiéndonos anticipar y prepararnos para el futuro sin sobresaltos.



La evolución de ahorrar a invertir marca el siguiente escalón en nuestra jornada financiera. El ahorro, si bien es esencial, solo es el inicio; la verdadera magia ocurre cuando esos ahorros se emplean en inversiones que generan ingresos adicionales. La diversificación de fuentes de ingreso también juega un papel crucial, ofreciendo una red de seguridad financiera al no depender de una única fuente de ingresos.



(Además: Estos fueron los alimentos más consumidos por las familias colombianas en el 2023).

Facebook Twitter Linkedin

Para esto realicé un seguimiento detallado de todos sus gastos. Foto: iStock

La búsqueda de asesoría especializada no debe subestimarse. Los especialistas en finanzas pueden ofrecer perspectivas y estrategias que quizás no consideramos, abriendo puertas a oportunidades de inversión y crecimiento financiero que de otra manera pasaríamos por alto. Paralelamente, la creación de un fondo de reserva nos prepara para imprevistos, asegurando que los contratiempos no desvíen nuestros planes financieros.



Mirar hacia el futuro implica también planificar nuestro retiro laboral. Esta previsión no solo nos permite disfrutar de nuestros años dorados con tranquilidad sino que también asegura que nuestra dependencia económica no recaiga en nuestros seres queridos. Por último, el uso consciente del crédito es fundamental; las deudas deben ser herramientas estratégicas y no una fuga constante de nuestros recursos.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Portafolio, y contó con la revisión de la periodista y un editor.