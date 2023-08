En Colombia actualmente se necesitan 1.300 semanas para pensionarse en el régimen de prima media que es el que maneja Colpensiones, pero en el caso de cotizar más de l las 1.300 semanas que es lo mínimo que exige la ley, puede ayudarle a incrementar el monto de su pensión.

Por cada 50 semanas de cotización adicionales a las 1.300 iniciales, el monto de la pensión se incrementa en un 1.5 por ciento.



Al alcanzar las 1.300 semanas el afiliado tiene derecho a pensionarse con el 65 por ciento de su ingreso Base de Liquidación IBL, es decir, el ingreso sobre el cual se liquida la pensión.



Si llega al 80 por ciento, a las 1.800 semanas, el monto de la pensión deja de incrementarse.



En el régimen de prima media no hay lugar a la devolución de las semanas cotizadas en exceso.

Una vez cumpla los requisitos mínimos para pensionarse puede dejar de cotizar y solicitar el reconocimiento de la pensión, pero no es obligatorio que lo haga en vista a que puede seguir cotizando para incrementar el monto de su pensión.



Una vez alcance las 1.800 semanas puede dejar de cotizar, al lograr el 80 por ciento del IBL, debe tener en cuenta que solo es posible que sea de hasta 1.01 veces el salario mínimo.



En el caso de los fondos privados no hay lugar a las semanas cotizadas en exceso, pues en estos no existe un mínimo de semanas cotizadas, sino un mínimo de capital acumulado que sea suficiente para financiar una pensión de por lo menos un salario mínimo.

