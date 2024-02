¿Qué puede hacer si ya pagó una multa de tránsito y aún se la cobran?

Existen casos en las que una persona paga una multa por una infracción cometida en las vías y la misma sigue siendo cobrada por las autoridades de tránsito, para esos casos y evitar el recobro hay formas de hacer el reporte ante la secretaría de movilidad.

En el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad cuenta con sistemas de información que se alimentan en tiempo real sobre los pagos de multas de tránsito, pero si pese al pago no aparece también puede ingresar y diligenciar el formulario de radicación de petición, quejas, reclamos, solicitudes, comunicaciones, facturas e informes, entre otros.



El enlace para hacerlo está acá, y este es trámites gratuito y sin intermediarios. El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados, de 8:00 a.m. a 12:00 m.Allí podrá realizar la solicitud y debe anexar los respectivos soportes o comprobantes de pago.

Además de la multa, algunas infracciones también se sancionan con la inmovilización del vehículo.

Si usted además desea impugnar una multa de tránsito debe :



Solicitar una cita para la audiencia de impugnación: Esta cita se puede solicitar a través de la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) o llamando a la línea 195. El Sistema de Agendamiento de la SDM confirma la recepción de la información y se procede con la asignación de la cita de forma presencial o virtual.



Asistir a la audiencia de impugnación: Allí el conductor tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas para demostrar que la multa fue impuesta de manera incorrecta.



Esperar la decisión de la audiencia: La Secretaría de Movilidad tendrá un plazo de 10 días hábiles para emitir una decisión sobre la impugnación.



Para la audiencia de impugnación, el conductor debe presentar el comparendo original, su documento de identidad y cualquier prueba que sustente la impugnación, como fotografías, videos, testimonios, entre otros.

En el caso de que el conductor no esté de acuerdo con la decisión, puede presentar un recurso de reposición ante la misma entidad.



Tenga en cuenta que impugnar una multa de tránsito no requiere de un abogado, basta con presentar argumentos y pruebas sólidas para tener mayores posibilidades de que la multa sea revocada.

