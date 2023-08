El estrato social en Colombia es una clasificación técnica que se utiliza para organizar los inmuebles y que está basada en las prestaciones de los servicios públicos domiciliarios esenciales a las que tienen acceso, así como a sus subsidios.

En Colombia existen 6 tipos de estratificación social. De acuerdo con la Ley 142 de 1994, los inmuebles o predios residenciales se clasifican en escala siendo el 1 el más bajo y el 6 el estrato más alto.



Los inmuebles se dividen así con el fin de mejorar la distribución y el cobro de los servicios públicos domiciliarios esenciales.



Por otro lado, la división de los estratos sociales permite identificar a la población que necesita ayudas económicas o subsidios.



Por ejemplo, según la Ley 142 de 1994, el Estrato 1 es beneficiario de un subsidio de hasta el 50 por ciento sobre la tarifa de los servicios públicos esenciales.



El estrato 2 tiene un subsidio de hasta el 40 por ciento sobre la tarifa de los servicios públicos y el estrato 3 recibe subsidios de hasta el 15 por ciento sobre tarifa de los servicios públicos prestados, exceptuando el servicio de gas natural.



Para que el sistema de subsidios sea sostenible, la ley contempla que los estratos más altos (es decir, los estratos 5 y 6), contribuyan con un porcentaje adicional a la tarifa consumida, en este caso de un 20 por ciento extra para ambos casos.

En Bogotá, el 70 por ciento de la venta de vivienda en los últimos dos años corresponde a estratos 3 y 4. Foto: Abel Cárdenas. Archivo EL TIEMPO

Además la ley estipula que en la medida en que exista o no prestación del servicio público domiciliario, se determinará la clasificación del predio o inmueble y que también, “ninguna zona residencial urbana que carezca de la prestación de por lo menos dos (2) servicios públicos domiciliarios básicos podrá ser clasificada en un estrato superior al cuatro".​

¿Tiene un efecto en la venta?

Alejandra Adolphs, controladora de precios para Habi, dice que el estrato social en el cual se encuentra la vivienda no influye en absolutamente nada de su avalúo.



Así que si bien la idea es que se logre convencer al comprador con beneficios en los gastos que se pueden tener, no tiene un peso significativo en el valor de la casa.

Para la experta es claro que las características que puedan hacer que una vivienda valga más o menos son la zona en la que se encuentra,el área y distribución, la antigüedad y la proximidad a vías de acceso o centros comerciales.

